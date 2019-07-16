В среду в Беларуси будет до +22°С 16.07.2019, 16:30

Прогноз погоды на 17 - 19 июля.

17 июля погоду в стране будут определять атмосферные фронты от циклона с центром над севером Беларуси, пишет сайт pogoda.by. Ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории дожди, в отдельных районах грозы. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная днем +16..+22°С. Атмосферное давление будет падать.

18 июля страна окажется в тыловой части циклона, смещающегося на центральные районы Европейской территории России. Облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах по северо-востоку сильные дожди, грозы. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная днем от +15°С по северо-востоку до +23°С по юго-западу страны.

19 июля по северо-восточной половине нашей страны скажется влияние теряющего активность циклона, уходящего на Верхнее Поволжье, в юго-западных регионах республики погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно по северо-восточной половине страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ветер северо-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная днем от +17°С по северо-востоку до +26°С по юго-западу страны.