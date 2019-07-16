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Во Франции министр подал в отставку из-за скандала с ужинами с омарами за госсчет

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  • 16.07.2019, 16:37
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Министр попал в громкий скандал из-за растраты бюджетных средства на частные нужны.

Министр комплексных экологических преобразований Франсуа де Рюжи подал в отставку из-за скандала, который разгорелся после публикации расследования о расходах бюджетных средств на частные нужды. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

По данным журналистов, в период с 2017 по 2018 год, когда де Рюжи был спикером Национального собрания Франции, он вместе со своей женой организовывал за государственные средства роскошные ужины для своих друзей в резиденции главы Нацсобрания.

Де Рюжи назвал их "неформальными ужинами с представителями гражданского общества, необходимыми для выполнения его обязанностей".

Журналистам удалось подтвердить информацию о том, что с октября 2017 по июнь 2018-го в резиденции главы Национальной ассамблеи прошло не менее десяти торжеств, на которых присутствовали от 10 до 30 приглашенных.

На ужин подавали гигантских омаров, а запивали их гости винами из погребов Национального собрания - одной из самых богатых винных коллекций Франции.

Сообщается, что стоимость одной бутылки вина на ужинах составляла от 100 до 550 евро.


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