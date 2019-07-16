Астрофизик объяснил, почему Луна играет решающую роль для всего живого на Земле 7 16.07.2019, 16:56

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иллюстрационное фото charter97.org

По словам известного ученого Бена Мура, без Луны вся эволюция на Земле была бы другой.

Бен Мур - популяризатор науки и автор многих, преимущественно научно-популярных трудов о Земле, Вселенной. Кроме того, Мур профессор астрофизики в университете Цюриха. Недавно вышла его работа "Луна: прошлое, настоящее и будущее", которая суммирует известные ученым факты о Луне, пишет unian.net.

Эта книга - лишь часть значительно большего по масштабу научной работы ученого. Главная цель публикаций - показать понимание происхождения и эволюции Вселенной", в частности то, как формируются галактики, звезды и планеты. В канун 50-летия "гигантского скачка для человечества", то есть высадки на Луну, журналисты побеседовали с Беном Муром.

По его словам, без Луны наша Земля не имела бы стабильности.

"Без нашего естественного спутника наша планета постоянно беспорядочно крутилась и переворачивалась бы в космосе, что буквально за несколько тысяч лет привело бы к катастрофическим климатическим изменениям. Сила притяжения Луны притягивает к себе поверхность нашей Земли, которая вращается, и эта сила заставляет Землю вращаться в "правильном" ритме. Кроме того, Луга помогает поддерживать стабильность нашего климата уже на протяжении 4,5 миллиарда лет существования нашей планеты", - заявил ученый.

Бен Мур считает, что вся эволюция на Земле была бы другой.

"Представьте себе вот такую ситуацию: где-то поблизости теплого экватора или в океане зародилась жизнь, и тут вдруг Земля немного переворачивается, и эта ее часть за мгновение превращается в сплошной лед. Поэтому при таких обстоятельствах крайне сложно представить себе, как наша сегодняшняя жизнь вообще смогло бы возникнуть и развиваться", - отметил астрофизик.