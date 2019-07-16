Минчане могут заказать электронные жировки онлайн 1 16.07.2019, 19:26

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Рассылка извещений будет производиться на электронный адрес плательщика.

Минчане могут онлайн заказать извещения об оплате ЖКУ в электронном виде, воспользовавшись сайтом Единого расчетно-справочного центра Минска (ерсц.бел), сообщает БелТА.

Для этого собственнику жилья необходимо заполнить несколько идентификационных полей за 2-3 минуты в личном кабинете пользователя. Далее информацию рассмотрят специалисты РСЦ, и ориентировочно в течение трех дней на электронную почту, указанную при регистрации, придет сообщение.

Кроме того, статус заявки можно отслеживать в личном кабинете. Также по-прежнему жильцы вправе обратиться в расчетно-справочный центр по территориальной принадлежности жилого помещения с письменным заявлением.

Рассылка извещений производится на электронный адрес плательщика автоматически после окончания начислений за отчетный период.

Как рассказала начальника отдела маркетинга Центра информационных технологий Мингорисполкома Оксана Головацкая, преимуществом отказа от извещений в бумажном варианте является возможность получать их удаленно в любой точке мира, сохранять у себя на компьютере или телефоне. К слову, только в столице на печать жировок ежемесячно уходит порядка 4,5 т бумаги.

В Минске в электронном виде квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг получают почти 10 тыс. столичных жителей. "Услуга с каждым годом становится все более востребованной. Заказ извещений онлайн упростит переход на электронный формат. Функционал личного кабинета и дальше будет обновляться, расширяться, ориентируясь на потребности жителей", - отметила Оксана Головацкая.