Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции 16.07.2019, 22:44

Ранее Турция заказала более 100 американских истребителей.

Турция заказала более 100 американских истребителей F-35, однако больше купить не сможет из-за сделки по российским системам С-400. Об этом заявил президент Дональд Трамп, передает Reuters.

Как пишет Defensenews, американский лидер уточнил, что США и Турция оказались в «очень тяжелой ситуации». «Мы работаем над этим. Посмотрим, что получится, но это [действия Анкары] не совсем справедливо», — добавил он. Издание отмечает, что Трамп ничего не сказал о возможных санкциях в отношении Турции.

Турция в рамках заключенной с Россией сделки начала получать системы С-400 с 12 июля. 16 июля в страну прибыл десятый самолет с элементами зенитно-ракетной системы. Более того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил о планах наладить совместное с Россией производство систем ПВО.

США неоднократно грозили Анкаре санкциями из-за сделки и обещали прекратить поставки истребителей F-35.