«Тела падали в огороды и дома» 4 17.07.2019, 8:55

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Фото: Reuters

Со дня крушения «Боинга» на Донбассе прошло пять лет.

Пять лет назад, 17 июля 2014 года, над Донбассом потерпел крушение пассажирский Boeing. Рейс MH17 летел по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур над территорией Украины, где шли военные действия между украинскими военными и сепаратистами. Спустя почти три часа после взлета над территорией Украины лайнер был сбит ракетой серии 9М38, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «Бук», — к такому выводу пришла международная группа следователей. Самолет разрушился и упал с десятикилометровой высоты на землю. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Прошло пять лет, расследование еще не завершилось. Какие версии выдвигались и кого винят в трагедии — в материале tut.by.

Фото: Reuters

298 погибших, 80 из них — дети

При крушении «Боинга» погибли 298 человек: 283 пассажира и 15 членов экипажа. Среди погибших — 80 детей, в том числе три ребенка до двух лет. Большинство погибших имели гражданство Нидерландов — 192 человека, Малайзии — 44 человека, Австралии — 27, Индонезии — 12, Великобритании — 10, Бельгии и Германии — по 4, Филиппин — 3, Канады и Новой Зеландии — по одному.

Фото: Reuters

В числе погибших оказался и пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Гленн Томас. Поначалу сообщалось: в самолете было около 100 врачей и ученых, которые летели на конференцию по СПИДу, но оказалось, что этим рейсом воспользовались 6 участников конференции.

Самолет с останками погибших встречают в Малайзии. Август 2014 года. Фото: Reuters

По данным следователей, после попадания ракеты трое членов экипажа в кабине пилота погибли мгновенно, а самолет распался на две части в воздухе. Эксперты говорили, что люди на борту погибшего «Боинга» вряд ли успели осознать происходящее в момент крушения. В отчете 2015 года предполагалось, что часть находящихся на борту людей сразу получили тяжелые травмы, приведшие к смерти.

Другие потеряли сознание из-за разгерметизации салона. Но точно установить, в какой именно момент наступила смерть находящихся на борту людей, невозможно. Позже появилась информация, что на одном из погибших пассажиров была кислородная маска, а на то, чтобы ее надеть, нужно время.

Крушение лайнера в одно мгновение разрушило жизни сотен семей, когда они лишились своих родных и близких. Родители Фатимы Дышински Ежи и Анжела рассказали tut.by о своей дочери.

Фото предоставлено TUT.BY родителями Фатимы Дышински

Фатиме Дышински было 24 года. В Голландии девушка основала высокотехнологичный стартап XoterraSpace, чтобы заниматься космическими исследованиями. Фатима предлагала «дать каждому человеку выход в космос».

Родители Фатимы рассказали, что она должна была лететь в Австралию 16 июля, но в офисе IBM Netherlands в Амстердаме настояли, чтобы девушка была на встрече утром 17 июля. После совещания 17 июля Фатима оставила свою машину BMW 320 Ci Cabrio у офиса компании и отправилась в аэропорт Схипхол.

Ежи и Анжела считают, что трагедии можно было избежать, если бы Украина закрыла небо над Донбассом, или Международная организация гражданской авиации или Европейская организация по безопасности воздушной навигации выпустили бы предупреждение об опасности полетов, или же европейские дипломаты, когда услышали от главы украинского МИД Павла Климкина о сбитом сепаратистами Ан-26, предприняли бы необходимые дипломатические шаги. Не снимают вины родители девушки и с авиакомпании, которая продолжила выполнять рейсы над опасной зоной.

— Мы надеемся на справедливость и считаем, что опубликованные JIT имена подозреваемых (международная группа следователей недавно назвала имена подозреваемых в причастности к крушению «Боинга». — Прим. ред.) — это лишь начало списка тех, кто виновен в трагедии, — заявили они.

В прошлом году Ежи и Анжела узнали, что машина их дочери, которую она оставила на парковке у офиса в Амстердаме 17 июля 2014 года, так и стоит там. Год ушел у пары, чтобы доставить авто в Австралию.

Отец Фатимы садится в ее автомобиль, который они перевезли из Нидерландов в Австралию спустя пять лет после крушения MH17. Фото предоставлено родителями Фатимы Дышински

— Возвращение машины нашей дочери Фатимы мы считаем своим самым большим достижением 2019 года, — рассказали нам родители девушки.

Энтони Маслин и Мэрит Норрис из Австралии 17 июля 2014 года потеряли двух сыновей и дочь — Мо, Отиса и Эви. В «Боинге» над Донбассом летели трое их детей 8, 10 и 12 лет и их дедушка. Спустя пять лет после крушения они рассказали свою историю, пишет The Sydney Morning Herald. Теперь в их семье есть малышка Вайолет, она родилась в мае 2016 года и вернула «немного спокойствия» в их жизнь.

Эви, Мо и Отис Маслин. Фото: Anthony Maslin, взято с сайта BBC

Они говорят, что задумались о рождении еще одного ребенка довольно скоро после того, как их мир рухнул, т. к. это было небольшим проблеском надежды на что-то лучшее. «Когда я узнала, что беременна, я была счастлива, но и взволнована: я знала, как воспитывать троих детей, но воспитание одного маленького ребенка, который будет жить в тени этой трагедии, было довольно сложной задачей», — рассказала Мэрит Норрис.

Энтони Маслин говорит, что Вайолет — часть всех его детей, но и отдельная личность. «Каждую ночь я говорю ей, что люблю ее так же сильно, как ее братьев и ее сестру, и что все они тоже любят ее».

Пара говорит: «Нам так повезло, что Мо, Эви и Отис были частью нашей жизни и пришли в наш мир, чтобы научить нас многим вещам. Нам так повезло, что у нас есть Вайолет, что они послали ее к нам, чтобы мы снова стали родителями».

Пит Плог потерял в катастрофе брата, племянника и невестку. У брата Пита Алекса остались две дочери — 17 и 24 лет. Плог рассказал немецкому изданию Süddeutsche Zeitung, что оставил работу финансового менеджера в прокуратуре Нидерландов, чтобы стать председателем фонда «Авиакатастрофа MH17». Он организовывает помощь для близких жертв крушения, заботится о мемориале. Он же занимается подготовкой пятой годовщины трагедии. 17 июля 1,5 тысячи гостей из Австралии, Индонезии, Бельгии, Великобритании, Малайзии, Швейцарии приедут в Нидерланды. Премьер-министр Марк Рютте произнесет речь, зачитают фамилии всех погибших.

Королевская чета Нидерландов на открытии памятника жертвам катастрофы MH17 в 2017 году. Фото: Reuters

Пит Плог хочет знать, кто сбил рейс MH17. С родственниками жертв авиакатастрофы они подали иск против России в Европейский суд по правам человека.

Плог рассказал, что останки двух жертв катастрофы до сих пор не найдены, не выявлено «ни единой ДНК», в том числе и его брата. Мужчина говорит, что потерял трех членов семьи, но на похоронах было только два гроба.

По его словам, судебно-медицинский институт до сих пор пытается идентифицировать останки брата с помощью новых технологий.

— Даже если они что-то найдут, это мало что изменит. Я знаю, что он мертв. Никто не может выжить в такой катастрофе, — сказал Пит.

С поля, где упал самолет, уносят тела погибших пассажиров. Грабово, 19 июля 2014 года. Фото: Reuters

Расследование

Расследование крушения возглавил Совет по безопасности Нидерландов. В международную группу по расследованию входят Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина и Малайзия. Следователи делают выводы на основании показаний свидетелей, разведданных, переговоров сепаратистов, фото- и видеоматериалов, публикаций в соцсетях. Россия также настаивала на участии в расследовании, но страну к процессу не допускают, поэтому Москва не признает выводы международной группы следователей.

Страны, участвующие в расследовании, упрекают Россию в том, что она не помогает следствию и не отвечает на поставленные вопросы. В России утверждают, что страна передает международным следователям все имеющиеся у нее материалы. Кроме того, журналистское расследование ведет интернет-издание Bellingcat, оно анализирует имеющиеся в открытом доступе данные. Своими выводами расследователи делятся с международной группой, которая ведет дело.

Следователи работают на месте крушения «Боинга-777» «Малайзийских авиалиний».

За годы расследования группа пришла к выводу, что «Боинг» был сбит доставленной из России на Донбасс (в населенный пункт Первомайское) ракетой серии 9М38, выпущенной из принадлежащего курской 53-й зенитной ракетной бригаде ЗРК «Бук» (ракета системы «Бук» может достичь высоту около 24,4 км, «Боинг» летел на высоте 10,6 км). Запуск был произведен с территории, находящейся под контролем сепаратистов, а после крушения лайнера ЗРК «Бук» увезли обратно в Россию.

Эксперты считают, что ракета взорвалась в 4 метрах слева и сверху от носовой части самолета. Его передняя часть была пробита более чем 800 высокоскоростными объектами из боеголовки. Кабина и половина салона бизнес-класса оторвались от фюзеляжа почти сразу упали на землю. Остальная часть самолета летела еще приблизительно 8,5 км в восточном направлении. Обломки были разбросаны на территории около 50 км², в районе населенных пунктов Грабово, Рассыпное, Петропавловка Донецкой области.

Международная группа следователей и страны Запада считают Россию причастной к гибели лайнера и обвиняют ее в поддержке сепаратистов. В России опровергают причастность к крушению самолета, там считают, что ракета была выпущена из «Бук-М1» с территории, контролируемой украинскими военными. В России также утверждают, что ракета, которой сбили «Боинг», была изготовлена в 1986 году и отправлена в Украину.

В то же время СМИ писали, что накануне трагедии, 16 июля 2014 года, Россия ввела запрет на полеты ниже 16 150 метров в сопредельном с Украиной российском воздушном пространстве, то есть фактически для всей гражданской авиации.

Рассматривался также вопрос создания трибунала для наказания виновных в трагедии, но во время голосования в Совбезе ООН Россия заблокировала соответствующую резолюцию.

Родственники 25 погибших в катастрофе выиграли судебное дело в США против бывшего министра обороны самопровозглашенной ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) . В решении суда сказано, что Стрелков должен выплатить каждому из истцов миллионы долларов. Подавали иски и к Малайзии, так как авиакомпания не позаботилась о безопасности своих пассажиров. В августе 2014 года Malaysia Airlines выплатила родственникам жертв авиакатастрофы разовую компенсацию в 5 тысяч долларов, в 2016-м договорилась о размерах дальнейших выплат.

Реконструкция «Боинга», воссозданного из обломков, которые удалось найти на территории востока Украины. Фото: Reuters

Что дальше?

В 2019 году следователи назвали обвиняемых в причастности к крушению «Боинга». Это граждане России Игорь Гиркин (экс-министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Следствие считает, что никто из четырех лично не участвовал в запуске ракеты, однако они причастны к доставке зенитно-ракетного комплекса на Донбасс.

Гражданин России, был полковником Федеральной службы России, на момент крушения «Боинга» на Донбассе — министр обороны самопровозглашенной ДНР. С августа 2014 года Гиркин находится в России. Прокуратура Нидерландов отмечала, что Гиркин, будучи военным офицером, поддерживал связь с РФ.

Сергей Дубинский (Хмурый)

Гражданин РФ, бывший офицер ГРУ. В 2014 году был главой разведки ДНР, заместителем Гиркина. Нидерланды утверждают, что он также поддерживал регулярные контакты с официальными лицами в России. По данным Bellingcat, именно он попросил доставить «Бук» на Донбасс для помощи сепаратистам.

Олег Пулатов (Гюрза)

Гражданин России, бывший офицер спецподразделения российской военной разведки. В 2014 году был замначальника разведывательной службы самопровозглашенной ДНР, подчиненным Дубинского.

Леонид Харченко (Крот)

Гражданин Украины. По данным следователей, получал приказы непосредственно от Дубинского. В июле 2014 года был командиром боевой части в Донецкой области.

На арест подозреваемых выдано четыре ордера, они объявлены в международный розыск, однако запрос на их экстрадицию следователи делать не намерены, т. к. законы России и Украины не предусматривает такой возможности.

Памятный знак о жертвах крушения «Боинга» на Донбассе установлен на месте падения в поселке Грабово Донецкой области. Фото: Reuters

Два фигуранта — Гиркин и Дубинский — уже заявили, что не намерены давать показания в суде, так как «не о чем».

Генпрокурор Украины Юрий Луценко обещал, что в стране постараются задержать Леонида Харченко, чтобы он предстал перед судом. В МИД РФ снова назвали обвинения голословными.

Теперь следствие сосредоточено на установлении личности тех, кто был в экипаже «Бука», и тех, кто принимал решение о запуске ракеты. Следствие интересует цепочка людей, принимавших решение.

Доказательства против обвиняемых будут представлены в суде. Его профинансируют Нидерланды, Австралия, Бельгия, Малайзия и Украина, соответствующий договор они подписали в начале 2019 года. Слушания начнутся в марте 2020 года в Окружном суде Гааги. Следователи заявили, что суд пройдет вне зависимости от того, будет ли там представлен кто-то из обвиняемых. Для первой части судебного разбирательства здание суда зарезервировано на период с 9 по 13 марта и с 23 по 27 марта. В прокуратуре Нидерландов отмечали, что первая часть судебного процесса не будет содержать существенных деталей уголовного дела.