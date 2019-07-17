В Израиле под землей нашли древний гигантский город 17.07.2019, 11:21

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В городе возрастом девять тысяч лет проживало огромное по тем временам количество людей.

Тысячи орудий труда, ювелирных украшений, фигурок, семян и других предметов обнаружили археологи в Израиле во время раскопок древнего поселения, относящегося к периоду неолита. Ученые полагают, что здесь около 9 тысяч лет назад находился крупный метрополис, пишет ВВС.

В поселении, как думают ученые, могло проживать от 2-х до 3-х тысяч человек - что по тем временам немало. Оно расположено в 5-ти километрах восточнее Иерусалима и обнаружено было случайно, во время предварительных землемерных работ перед строительством скоростного шоссе.

Долгое время предполагалось, что здесь не было древних поселений в период неолита, когда человечество завершало переход от кочевого образа жизни к более оседлому с упором на земледелие и скотоводство.

В ходе экскаваторных раскопок были обнаружены крупные строения, среди которых как частные дома с комнатами, так и общественные и ритуальные помещения, а также проходы-улицы между домами.

Были найдены кремниевые орудия труда... и наконечники стрел, которые использовались для охоты и, возможно, в качестве боевого орудия.

Также археологи извлекли много каменных предметов, в частности, из гробниц, что позволяет предположить ритуальный характер этих находок. Здесь мы видим вытесанную из камня фигурку быка.

А это - изображение человеческой головы.

Среди находок - каменные браслеты разных видов и размеров. Самые маленькие браслеты, как полагают археологи, предназначались для детей.

Некоторые предметы, как вот эти бусины, например, сделаны из обсидиана, который представляет собой разновидность вулканического стекла.

Управление древностей Израиля заявило, что обнаружение этого поселения изменило взгляд ученых на то, как развивался период неолита на территории древней Иудеи.