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Российские миллионеры богатеют в пять раз быстрее зарубежных

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  • 17.07.2019, 15:32

Более половины частных накоплений обеспечили россияне с состоянием от миллиона долларов.

Частный капитал в России в 2018 году рос почти в пять раз быстрее, чем в среднем по миру: 9% против 2%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исследование The Boston Consulting Group.

Более половины частных накоплений обеспечили россияне, состояние которых превышает миллион долларов.

«Частный капитал в России сосредоточен в основном в руках людей с состоянием более одного миллиона долларов — всего на них приходится 55% накоплений. При этом сегмент сверхбогатых (с состоянием более 100 млн долларов) стал самым крупным: 40% накоплений, в то время как в мире он достигает лишь 12%, а в Восточной Европе — 28%», — цитирует исследование РИА Новости.

Еще 39% частного капитала принадлежит жителям России с состоянием до 250 тыс. долларов.

Сбережения состоятельные россияне держат в основном в валюте и на депозитах — 62% средств хранятся именно в этой форме, в мире этот показатель составляет 28%.

Более четверти россиян держат свои капиталы на зарубежных счетах — 27,2% (против 26,8% в 2013 году).

При этом 90% совокупных финансовых активов, ценных бумаг, срочных вкладов, текущих счетов и наличности находятся в руках 3% жителей страны, а 65% семей не могут себе позволить иметь сбережения.

По итогам 2018 года число долларовых миллионеров в России выросло на 6%: со 189 тысяч человек до 200 тысяч, подсчитала консалтиговая Capgemini в ежегодном докладе World WealthReport.


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