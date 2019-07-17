«Стары Ольса» нашли застольную песню, которая звучала в Несвижском замке 1 17.07.2019, 19:08

16 ноября пройдет концерт к 20-летию группы средневековой музыки.

Перед концертом к 20-летию группы средневековой музыки «Стары Ольса» ее лидер Змицер Сосновский рассказал kp.by, почему коллективу еще на много лет хватит песен из древнего «Полацкага сшытка»

- На ноябрьском концерте мы покажем композиции, который группа записывала для альбомов, а еще те, которые в альбомы не вошли, но на концертах исполнялись. Вспомним и вещи вроде песни «Пена піва», что не звучали уже лет десять. Будут и новые находки - «Песня пра штурм замка Пулін», застольная песня XVIII века «Курдыш», которая звучала только в Несвижском замке. Может, покажем фрагмент аудиоспектакля «Ладдзя Роспачы» по Владимиру Короткевичу, который в свое время записали.

- Вы говорите о находках. А за 20 лет «Старога Ольсы» они встречаются так же часто?

- Мало того - их становится больше. Мы начинали в 1999 году со стилизаций под эпоху Ренессанса как раз потому, что не находили достаточно исторического материала. А теперь стилизация нам не нужна. За эти два десятка лет многие архивы открылись, материалы оттуда выкладывают в интернет. И от историков регулярно получаем произведения белорусского исторического музыкального наследия - причем нередко с нотами и описанием. А есть еще знаменитый средневековый сборник «Полацкі сшытак», который каждый музыкант может интерпретировать по-своему. Только по нему можно работать еще не одно десятилетие! Вдобавок существуют «Віленскі сшытак», песнярский «Аршанскі сшытак» с полностью утраченными нотами...

- Что вам кажется главным вкладом «Старога Ольсы» в нашу музыкальную культуру?

- Во-первых, возвращение отечественного героического эпоса - речь о традиционной музыке горожан и высшего сословия. Скажем, той, что звучала в замках. Во-вторых, открытие уникального восточноевропейского сочетания музыки разных сословий, периодов и национальностей. Произведения попадали в города в еще архаической народной манере. Потом музыка развивалась среди мещан и шляхты, по-прежнему вдохновляясь корнями. Известно, что лютнисты (а это уже европейский инструмент) в XVI веке писали вариации на народные песни. Дальше развитие шло в связи и в сочетании с европейской музыкой - то есть у нас было свое понимание Ренессанса и барокко. Так, скажем, европейский танец «Бергамазка» стал популярным и в наших краях под названием «Пагамошка».

- За двадцать лет вы издали четыре книги по истории нашей музыкальной культуры. Может, готовите новый том к юбилею группы?

- Задумок для научных книг много. Интересно обратиться к сложному процессу того, как эпос из народной культуры попадал в высшее сословие, а музыкальный импорт из Европы, который культивировался в верхах, шел в народ. Там он дожил до нашего времени. Другое дело, что возвращение исторической памяти через книгу, логическое мышление куда сложнее, чем во многом интуитивная музыка. Поэтому, кстати, в свое время из всех интересовавших меня областей истории от археологии до иконографии я и выбрал ее. Наверное, руководствуясь примерно такими ощущениями, написал художественную прозу - роман о князе Витовте. Там, конечно, немало деталей и из истории музыки.

- Фестивали средневековой музыки, как правило, проходят в исторических местах. Какие площадки вам запомнились?

- Недавно приехали из словацкого Удгарда, где сцена стояла между двумя горами и речкой. Вода ледяная, но мы там регулярно купались. А в свое время два польских концерта «Стары Ольса» играл на реконструкциях настоящих драккаров - огромных ладьях: в Лодзи судно стояло на реке, а в Олине - прямо в Балтийском море.

Во время американских гастролей нас хорошо принимают в протестантских и католических приходах. Как-то в Мэриленде познакомились с местным пастором Ричардом. Ему понравился наш кавер на бис на знаменитый Highway to Hell («Дорога в Ад») группы AC/DC. Пастор предложил выступить в его церкви. Мы удивились: «А вы текст этой песни помните?..» Пастор Ричард проверил в интернете: «Все окей, без проблем».

- «Стары Ольса» как раз собирается в очередной тур по США - уже пятый по счету…

- И мы объехали едва ли не всю Америку - разными маршрутами от Тихого океана до Атлантики и обратно. Часто выступали на ренессансных фестивалях - это 4 - 5 выходов в день по полчаса каждый со средневековой поп-музыкой и танцами. В консерваториях играли по два отделения камерной музыки ренессанса и барокко.

Билеты на кассовые концерты «Старога Ольсы» в концертных залах, университетах (выступление в последних в США считается очень престижным) стоят $10 - 40, но в городских парках, в библиотеках вход свободный. Правда, большинство прибылей музыкант в США в любом случае получает не от гонораров, а от продажи дисков и атрибутики. Конечно, на таких концертах мы много рассказываем о средневековой музыке, которой в США почти нет. Тем более исполненной на инструментах - копиях стародавних, в близкой к аутентичной манере.

Юбилейный концерт группы средневековой музыки «Стары Ольса» пройдет 16 ноября во Дворце профсоюзов. Начало в 19.00. Цена билетов - 19 - 33 рубля. Тел. для справок: (8-044) 551-77-06, (8-029) 851-77-06