Миф о «всесильном» Путине рассыпается 12 18.07.2019, 7:46

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Стало понятно, что глава Кремля не в состоянии контролировать многие процессы в РФ.

Все действия против журналистов и оппонентов режима автоматически приписываются Кремлю. Однако не все так просто. Первый и основной факт: по всей видимости, Путин действительно понятия не имел об аресте журналиста и предъявленных ему обвинениях в торговле наркотиками, как и о других подобных делах, пишет чешское издание Info (перевод – inosmi.ru).

Эта история оказалась вне поля его зрения. Только когда протесты уже вышли за рамки допустимого, президентская администрация и сам Путин обратили внимание на это дело. Так что даже российский президент не может знать всего, да и не заинтересован в этом. И хотя Путин любит позиционировать себя как человек, который в деталях знает каждый уголок своей страны, ясно, что это больше «пиар», чем реальное положение дел.

Нынешний российский режим полагается на систему личной ответственности за определенную сферу, издавая лишь общие директивы. Ваша цель, таким образом, — угадать истинное желание Кремля и выявить средства, пригодные для достижения этой цели. Когда силами членов избирательных комиссий, вбрасывающих в урны бюллетени, фальсифицируются выборы, это происходит не потому, что так приказал Кремль. Просто поступила инструкция: успехом будет считаться 70-процентная явка и 70% голосов в поддержку Владимира Путина. Кто-то добился этого только благодаря популярности самого президента, кому-то пришлось прибегнуть к мелким и крупным махинациям, а кто-то решил применить жесткое насилие. О средствах вас никто не спрашивает, и важен только результат. Если вы достигли желаемых 70% явки и голосов за Путина, вы на коне, а если нет, то вас ожидает падение с пирамиды власти.

Случаев, подтверждающих подобную практику, бесчисленное множество. Пожалуй, наиболее интересен пример чеченского лидера Рамзана Кадырова. Его задача — поддерживать порядок на Северном Кавказе, а как он это делает, не так уж и важно. Кремль не спрашивает о деталях, не интересуется, где Кадыров взял деньги на свой автопарк или куда подевался тот или иной активист. Пока какое-нибудь преступление не спровоцирует гражданские протесты, все эти «детали» малозначительны. Кадыров поддерживает порядок, и поэтому представляет ценность для Кремля. Его средства могут нам не нравиться, но с точки зрения логики власти они эффективны. Хорошо заметно желание чеченского президента еще больше выслужиться перед российским лидером, и поэтому он то ликвидирует неугодных людей, то выдвигает абсурдные предложения (вроде отмены всех постов президентов, кроме федерального).

Система, разумеется, напрямую способствует коррупции и непотизму. Всесилие на местном уровне, которое сочетается еще и с тем, что вас могут в любой момент снять, если вы не добьетесь того или иного важного показателя, закономерно подталкивает к выводу, что из своей должности нужно вытянуть максимум. Также ясно, что этой цели благодаря одной только зарплате не достигнуть.

Иллюстративный пример подобной жизни за счет должности — история полковника полиции, у которого дома при обыске нашли приблизительно 125 миллионов долларов в разных валютах. А еще 300 миллионов долларов обнаружилось на его зарубежных счетах. Понятно, что все это были деньги не только полковника, и в дело втянуто намного больше людей. Но именно его положение сделало возможным подобный «бизнес». В последнее время произошло несколько арестов, которые призваны продемонстрировать желание государства бороться с коррупцией, но скорее они говорят о коррупции как следствии авторитарной системы правления.

В таких условиях, понятно, Владимиру Путину приходится опираться на людей, которых он очень хорошо знает. Основной критерий — не столько способности, сколько возможность доверять тому или иному человеку. Разумеется, это не означает, что в российском руководстве нет места талантливым людям. Их (особенно в экономическом блоке) там достаточно много. И все же именно из-за личного доверия на важные посты порой назначаются сомнительные люди, такие как, например, глава Национальной гвардии (Росгвардии) и бывший личный телохранитель Путина Виктор Золотов. Других телохранителей назначили губернаторами.

Таким образом, когда Путин говорит о множестве дел, о которых он и понятия не имеет, ему можно верить. Система, которую он создал вместе со своими соратниками, действительно работает так, что подобные детали ее совершенно не интересуют. И если в какой-то сфере все спокойно, и ситуация не нарушает систему правления в России, то и причин копаться в деталях просто нет. Но проблема в том, что эта система относительной вольности в рамках доверенных полномочий может в некоторых случаях, таких как дело Голунова, Немцова да и других, выйти из-под контроля и сработать контрпродуктивно. Но и это является системным проявлением режима. Ведь трудно ожидать от людей, что они безошибочно сумеют угадать, сколько допустимо украсть, и как успешно выслужиться перед начальством.