Землю возле Дворца независимости отдали ОАЭ – за один доллар в год 15 18.07.2019, 7:59

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На таких же условиях элитный участок в Минске получил Китай.

На прошлой неделе стало известно о 9 строительстве нового посольства Китая возле Дворца независимости, но, возможно, только этим там дело не ограничится.

Так, рядом выделен участок и для возведения зданий диппредставительства Объединенных Арабских Эмиратов.

Как стало известно tut.by, земля предоставлена в аренду почти на 49 лет с ежегодной платой в один доллар.

В квадрате между торговыми центрами «Замок» и Palazzo уже построены посольства Казахстана и Туркменистана, а также огораживается площадка для будущего диппредставительства Китая. Но это не все.

Так, между будущим китайским и действующим казахстанским посольствами есть участок земли в 0,64 гектара, который выделен для строительства зданий посольства ОАЭ. Примерные его границы выглядят так:

Эта земля передана в аренду диппредставительству Эмиратов почти на 49 лет — с осени 2017 года по лето 2066-го. Арендная плата — один доллар в год, как и в случае с Китаем.

Как рассказал tut.by информированный источник, проекта посольства ОАЭ пока нет, да и вообще дело находится в подвешенном состоянии.

— Они очень обеспокоены, что их с двух сторон зажимают два посольства.

Возможно, могут попросить новую площадку, — говорит собеседник портала.

Сейчас же посольство ОАЭ располагается в небольшом особняке на улице Куйбышева.

Отметим, что район Дворца независимости постепенно обрастает новыми строениями. Так, недавно рядом открылось новое здание Верховного суда, скоро заработает торговый центр Palazzo, а также крытый манеж для катания на беговых лыжах. В том же районе Лукашенко недавно предложил построить и посольство Узбекистана.