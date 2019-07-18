Захар Волков: Напевание слов «БАТЭ идет» из секторов болельщиков «Пяста» было чем-то невероятным 18.07.2019, 10:54

фан-сектор "Пяста"

Футболист, на 87-й минуте забивший победный гол, рассказал об атмосфере на стадионе.

Защитник БАТЭ Захар Волков поделился мнением о матче с "Пястом" (2:1), сообщает pressball.by.

Футболист на 87-й минуте забил победный гол.

- Не скрою, очень приятно забивать. Тем более тогда, когда твой гол становится решающим. Последний раз схожие восторженные чувства переживал год назад, когда в домашнем матче забил победный мяч в ворота "Торпедо"-БелАЗ. Тот поединок тоже складывался для нас крайне непросто. Но мы боролись до последнего и на четвертой добавленной минуте вырвали победу.

Но еще более приятно, когда твоя команда, оказавшись в сложной ситуации, проявляет волю, характер и добивается-таки поставленной цели, несмотря ни на какие проблемы. А что касается непосредственно голевого эпизода, то стоят быть выделенными и Эрвейн Мукам, заработавший штрафной, и Игорь Стасевич, здорово подавший со "стандарта". Ну и конечно, нужно сказать пару слов про Неманью Милича, заработавшего пенальти, с которого и произошел перелом в игре. Все эти эпизоды, вкупе с несгибаемостью команды и верой в благоприятный исход до самого конца, стали залогом нашей победы в матче и выигрыша нами путевки в следующий раунд Лиги чемпионов.

Не все у нас клеилось в игре, порой допускали ошибки. Но в желании борьбы, когда приходилось вести ее и на пятой точке, стремлении доказать, что наша команда сильнее, не откажешь никому. И за это мы были вознаграждены.

В целом же игра получилась вязкой, с множеством единоборств. Кто в них преуспел, тот и получил преимущество.

Симович? Слободан — такой же опытный футболист, как и Егор Филипенко. С обоими в играх чувствую себя комфортно. Да и поучиться у каждого из них есть чему. Потому мне приятно выходить на поле в тандеме как с одним, так и с другим. Никаких проблем!

Сегодня была шикарная атмосфера на поле. И наши фанаты, и фанаты "Пяста" поддерживали не только свои команды, но и команды соперника. И напевание слов "БАТЭ идет", раздававшихся с секторов болельщиков "Пяста", было чем-то невероятным. Во всяком случае прежде ничего подобного не встречал. А на таких стадионах, как городской в Гливице, как "Борисов-Арена" хочется играть и играть.

Я знаю, что фанаты БАТЭ и "Пяста" очень дружны. Но путевку в следующий раунд могла завоевать лишь одна команда. Поэтому после игры мы сначала поаплодировали нашим болельщикам, а потом и болельщикам "Пяста", устроившим на стадионе суперперфоманс и создавшим нам почти домашнюю обстановку. Такое не забывается, — передает слова Волкова пресс-служба.