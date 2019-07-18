Марюс Лауринавичюс: Опасения Литвы насчет БелАЭС в Островце подтвердились 4 18.07.2019, 14:35

3,005

Марюс Лауринавичюс

И это касается не только ненадежных российских технологий.

Сегодня произошло ЧП на Калининской АЭС в Тверской области РФ: были отключены три энергоблока из четырех. При этом реактор, используемый на Калининской АЭС, был взят за основу для проектирования реактора на БелАЭС в Островце.

Российские СМИ утверждают, что утечки радиации в результате ЧП не произошло, однако в белорусском Витебске сегодня было официально зафиксировано повышение радиационного фона.

Ситуацию для Charter97.org прокомментировал Марюс Лауринавичюс, старший аналитик Вильнюсского института политического анализа:

- Это лишний раз подтверждает опасения Литвы насчет Белорусской АЭС в Островце и те аргументы, которые мы приводим против ее строительства. И это касается не только российских технологий, которые, как мы все знаем, не заслуживают доверия.

Как сказала наш экс-президент Даля Грибаускайте в своем недавнем ежегодном послании, причина для беспокойства – это само место, сама площадка для строительства БелАЭС.

Инцидент на Калининской АЭС еще раз подтверждает, что позиция Литвы по отношению к Островецкой АЭС имеет под собой почву.

- Повышает ли факт этого инцидента шансы на успех кампании по остановке строительства и закрытию БелАЭС?

- Напрямую – не думаю, потому что белорусские власти всегда могут сказать: мол, инцидент произошел в России, а не в Беларуси.

Но позиция Литвы с приходом к власти нового президента, Гитанаса Науседы, точно не изменится. Литва не собирается покупать электроэнергию с БелАЭС и будет продолжать бороться хотя бы за то, чтобы она соответствовала европейским и мировым стандартам безопасности (это как минимум).

Так что этот вопрос с повестки дня не исчезнет: для Литвы это слишком важная и серьезная проблема.