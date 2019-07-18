После аварии на АЭС в России повысился радиационный фон в Витебске

После аварии на АЭС в России повысился радиационный фон в Витебске3
- 18.07.2019, 11:31
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Получены официальные данные от специалистов Белгидромета.
На Калининской атомной электростанции в Тверской области России отключили три энергоблока из четырех вследствие короткого замыкания. «Повреждений оборудования на самой станции нет», сообщают российские СМИ.
Калининская АЭС находится в почти 360 километрах от белорусско-российской границы около города Удомля. Электростанцию ввели в эксплуатацию в мае 1984 года. Общая мощность четырех энергоблоков АЭС - 4000 мегаватт, сообщает «Радыё Свабода».
Что произошло?
Первый, второй и четвертый энергоблоки отключили действием защиты в 5:02 по московскому времени. Суммарное занижение рабочей мощности станции в результате составила 3 ГВт.
Никаких последствий для потребителей электроэнергии после прекращения блоков не наблюдается. Подачу электричества восстановили за счет резервов.
Энергоблоки отделились от сети вследствие отключения линии электропередачи, которое произошло в результате короткого замыкания на одном из выключателей трансформатора, передает ТАСС со ссылкой на «Росэнергоатом».
По словам концерна, отключение энергоблоков от сети «не связано с работой основного оборудования станции».
В диспетчерской службе станции отметили, что четвертый блок отключили вследствие прорыва уплотнителя конденсатора турбины № 2.
Или изменился радиационный фон?
В России радиационный фон находится в норме.
Радиационный фон в сравнении с 17 июля увеличился только в Витебске на 1 микрорентген в час и составил 11 микрорентген в час, сказал «Радыё Свабода» дежурный синоптик Белгидромета. Однако, по его словам, из практики многолетних измерений, превышение радиационного фона до 20 микрорентген в час «не вызывают опасений». В других населенных пунктах Витебщины радиационный фон составляет 10 микрорентген в час.
Когда энергоблоки подключат к сети?
По информации ТАСС, три отключенныx энергоблока могут подключить к сети 19 июля. Это произойдет после выяснения причин инцидента на станции.