После аварии на АЭС в России повысился радиационный фон в Витебске 3 18.07.2019, 11:31

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Получены официальные данные от специалистов Белгидромета.

На Калининской атомной электростанции в Тверской области России отключили три энергоблока из четырех вследствие короткого замыкания. «Повреждений оборудования на самой станции нет», сообщают российские СМИ.

Калининская АЭС находится в почти 360 километрах от белорусско-российской границы около города Удомля. Электростанцию ввели в эксплуатацию в мае 1984 года. Общая мощность четырех энергоблоков АЭС - 4000 мегаватт, сообщает «Радыё Свабода».

Что произошло?

Первый, второй и четвертый энергоблоки отключили действием защиты в 5:02 по московскому времени. Суммарное занижение рабочей мощности станции в результате составила 3 ГВт.

Никаких последствий для потребителей электроэнергии после прекращения блоков не наблюдается. Подачу электричества восстановили за счет резервов.

Энергоблоки отделились от сети вследствие отключения линии электропередачи, которое произошло в результате короткого замыкания на одном из выключателей трансформатора, передает ТАСС со ссылкой на «Росэнергоатом».

По словам концерна, отключение энергоблоков от сети «не связано с работой основного оборудования станции».

В диспетчерской службе станции отметили, что четвертый блок отключили вследствие прорыва уплотнителя конденсатора турбины № 2.

Или изменился радиационный фон?

В России радиационный фон находится в норме.

Радиационный фон в сравнении с 17 июля увеличился только в Витебске на 1 микрорентген в час и составил 11 микрорентген в час, сказал «Радыё Свабода» дежурный синоптик Белгидромета. Однако, по его словам, из практики многолетних измерений, превышение радиационного фона до 20 микрорентген в час «не вызывают опасений». В других населенных пунктах Витебщины радиационный фон составляет 10 микрорентген в час.

Когда энергоблоки подключат к сети?

По информации ТАСС, три отключенныx энергоблока могут подключить к сети 19 июля. Это произойдет после выяснения причин инцидента на станции.