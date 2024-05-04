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Россия собирает восемь дивизий: генерал ВСУ предупредил о создании 120-тысячного «кулака»

  • 4.05.2024, 12:58
  • 2,192
Россия собирает восемь дивизий: генерал ВСУ предупредил о создании 120-тысячного «кулака»

Ближайший месяц будет определяющим.

Май будет определяющим, многое зависит от того, кому быстрее удастся подготовиться к продолжению боевых действий, заявил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006—2010 гг.) Игорь Романенко.

«С нашей стороны – собрать силы и стабилизировать ситуацию на фронте. А это означает остановить продвижение вражеского наступления, не дать ему реализовать второй этап наступления, запланированный РФ. Страна-агрессор собирает в глубине своей территории около 120 тысяч военных. Восемь дивизий, вооружение. Есть данные, что россияне часть вооружения отправляют на фронт», – подчеркнул он в комментарии telegraf.com.ua.

Эксперт подчеркнул, что россияне сделали выводы из ошибок прошлого и продвигаются вперед.

«Невнятные, половинчатые решения украинской власти по мобилизации усугубляют ситуацию. И период до конца мая может быть тяжелым, даже критическим для нас», – предупреждает он.

Собеседник также считает, что Украина продолжит наносить удары по нефтеперерабатывающим мощностям страны-агрессора.

«Били, бьем и будем бить! Потому что это работает. И потому что это в наших национальных интересах, пусть даже кому-то из партнеров и не нравится. Для нас эта война – вопрос выживания государства и нации. А некоторые играют вокруг этого во внутреннюю и глобальную политику», – добавил Романенко.

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