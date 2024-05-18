Новое видео удара по НПЗ в Туапсе: повреждения оказались намного серьезнее 18.05.2024, 10:09

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Выведена из строя наиболее важная установка.

В Сеть попало новое видео удара украинского дрона по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) утром 17 мая.

Судя по нему, последствия атаки могут быть намного серьезнее, чем считалось ранее.

Очевидец снял на камеру, как украинский дрон довольно медленно и без помех приближается к НПЗ и атакует его. Камера зафиксировала повторный прилет, так как завод в этот момент уже сильного горит.

«Не спеша, как у себя дома. Крутая, конечно, точность. Буквально можно выбирать конкретную точку и выносить самые критические части заводов и станций», - прокомментировал видео военный обозреватель Игаль Левин.

Агентство Reuters утверждает, что Туапсинский НПЗ экстренно прекратил работу после дронового удара.

Журналисты, основываясь на кадрах удара, предположили, что атакована установка производства сжиженного газа, а не более важная установка переработки сырой нефти.

«Во время пожара не было черного дыма. Это означает, что горел только газ», - говорилось в статье.

Однако в новом видео четко видно, что после повторной атаки из завода начал валить именно черный дым. То есть, велика возможность повреждения критически важной для производства установки переработки сырой нефти. Если она выведена из строя, НПЗ не сможет работать как минимум несколько месяцев.