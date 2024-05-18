Путин совершил большую ошибку 2 18.05.2024, 9:55

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Идет сложная геополитическая игра, в которой Китай использует Россию.

Глава РФ Владимир Путин посетил Китай, где встретился с президентом страны Си Цзиньпином. Он не скупился на комплименты, сказал, что учит китайский язык, чувствует себя, будто дома, а потом вообще назвал россиян и китайцев «братьями».

У России сейчас сложная ситуация, потому что Китай является для нее главным политическим партнером. Об этом Идет сложная геополитическая игра, в которой Китай использует Россию. «24 Каналу» рассказал экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов, заметив, что зато для Пекина Москва – это лишь четвертый или пятый торговый союзник.

Какую ошибку совершил Путин

С одной стороны главу Кремля встречали очень красиво, почетно, с флагами и стражей, ведь это был государственный визит. Но на самом деле все понимали, что приехал маленький лидер бедной страны. Глава Кремля также осознает, что полностью зависит от Китая, потому что именно через эту страну зарабатываются главные бюджетные средства, идет «серый» импорт.

«Путин сделал опасную ошибку, озвучив фразу, что китайцы и русские брать навечно. Когда-то это был лозунг основателя Китайской коммунистической партии Мао Цзэдуна и главы СССР Иосифа Сталина. Он привел к тому, что между Китаем и Советским Союзом едва не возникла война», – вспомнил Сергей Жирнов.

Он отметил, что сейчас сотрудничество между сторонами ведется в китайской или российской валюте. Путин радуется по этому поводу и убеждает, что расчет юанями и рублями якобы позволяет России не зависеть от третьих стран.

Но для всех понятно, что хвастаться тем, что у тебя нет валюты, которую признают 200 стран мира – вообще глупо. Ведь юани и рубли могут принять только китайцы.

Китаю выгодна долгая война в Украине

Когда Россия продает свои товары в Китай, то создает бартер для обмена на китайские товары. С экономической точки зрения это плохая ситуация, потому что так страна-агрессор попала в зависимость. Зато китайская экономика не зависит от России.

Си Цзиньпину выгодно получать товары по значительно более низким ценам, но он понимает, что даже газ в большем количестве ему предоставляет Австралия. Поэтому китайцы не собираются ради России ссориться со всем миром, от которого еще и зависят экономически.

«Это сложная геополитическая игра, в которой Китай использует Россию. Китайцам выгодно, что россияне застряли в долгой войне, ведь чем дольше она длится, тем слабее и более зависимой становится Россия», – подчеркнул экс-сотрудник КГБ.