В Гомеле обнаружили остров черепах 18.05.2024, 9:41

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Это необычный для Беларуси вид.

В Гомеле обнаружен остров черепах. Сразу нескольких особей заметили на каскаде озер «Волотова». Об этом сообщает телерадиокомпания «Гомель».

«Каскад озер «Волотова» полюбили утки и черепахи. Последних насчитали там около десятка», — говорится в сообщении.

Тем временем местный блог Gorod1142 отмечает, что это красноухие черепахи. Они считаются инвазивным видом. В Австралии они официально признаны вредителями, вытесняющими местную эндемическую рептофауну.

В настоящее время красноухая черепаха широко распространилась по Евразии, успешно акклиматизировавшись в водоемах большинства стран ЕС. Также они хорошо приспособились к жизни в России. В 2020 году эксперты заявили, что черепахи адаптировались к зиме и живут в различных водоемах Москвы, куда их выпускают местные жители.