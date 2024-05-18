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В Гомеле обнаружили остров черепах

  • 18.05.2024, 9:41
  • 3,606
В Гомеле обнаружили остров черепах

Это необычный для Беларуси вид.

В Гомеле обнаружен остров черепах. Сразу нескольких особей заметили на каскаде озер «Волотова». Об этом сообщает телерадиокомпания «Гомель».

«Каскад озер «Волотова» полюбили утки и черепахи. Последних насчитали там около десятка», — говорится в сообщении.

Тем временем местный блог Gorod1142 отмечает, что это красноухие черепахи. Они считаются инвазивным видом. В Австралии они официально признаны вредителями, вытесняющими местную эндемическую рептофауну.

В настоящее время красноухая черепаха широко распространилась по Евразии, успешно акклиматизировавшись в водоемах большинства стран ЕС. Также они хорошо приспособились к жизни в России. В 2020 году эксперты заявили, что черепахи адаптировались к зиме и живут в различных водоемах Москвы, куда их выпускают местные жители.

@tvr_gomel Остров черепах нашли в Гомеле. Каскад озер "Волотова" полюбили утки и черепахи. Последних, насчитали там около десятка. #гомель #новости #беларусь #отдых @НОВОСТИ БЕЛАРУСЬ @НОВОСТИ БЕЛАРУСЬ @НОВОСТИ БЕЛАРУСЬ ♬ оригинальный звук - НОВОСТИ БЕЛАРУСЬ

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