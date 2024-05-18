Собственник «Острова чистоты» решил закрыть пять своих компаний в Беларуси 4 18.05.2024, 10:02

5,024

Его вместе с женой арестовывали осенью 2022 года.

В Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей появились сведения о ликвидации пяти компаний, связанных с собственником сети магазинов «Остров чистоты».

Согласно регистру, в процессе ликвидации находятся ЧТУП «ЗападХимТорг», ООО «ЗападХимСервис», ООО «ЗападХимИнвест», ООО «Торговая компания Ромакс» и ООО «Производственная компания Ромакс». Соответствующее решение 14 мая принял собственник. Самая «старая» из них действовала с 2006 года, самая «молодая» – с 2016 года, напоминает «Белсат».

Компания «ЗападХимТорг» управляет торговыми объектами «Остров чистоты и вкуса», а также магазинами алкогольных напитков «Три лося» и магазинами товаров для животных «ЗОО-остров».

В этом году закрылись около 150 магазинов. Также ООО «Производственная компания «Ромакс» в первом квартале понесла убытки в размере 266 тысяч рублей. В прошлом году она допустила дефолт по облигациям и перенесла выплаты инвесторам на 2024 год.

В Беларуси «Ромакс» работает с 1998 года, но сеть собственных магазинов «Остров чистоты» начала развивать в 2010 году. Собственника Виктора Рамука вместе с женой арестовывали осенью 2022 года. Некоторое время он провел в СИЗО и вышел, согласившись выплатить начисленные штрафы. Ходят слухи, что огромный выкуп за хозяина сильно сказался на финансовом состоянии компании.

С 30 октября 2023 года приостанавливал работу интернет-магазин «Острова чистоты». А с 1 декабря магазин даже удалил все личные кабинеты и данные клиентов «до восстановления корректной работы сайта». Кроме того, в сети закрылся ряд физических магазинов в регионах. Правда, с 27 декабря интернет-магазин возобновил прием заказов для доставки по Минску, а с 18 января 2024 года он поэтапно открывает прием заказов во всех областных городах и Ивье.

В феврале 2024 года Рамук заявлял, что о закрытии магазинов речь не идет, а «идет оптимизация сети под нынешние финансовые условия из-за того, что многие поставщики изменили форму оплаты».