«Ножки Буша» и рука Путина 2 Галина Сидорова, «Радио Свобода»

4.05.2024, 14:11

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Старые советские анекдоты опять в тренде.

«Что-то опять в Париж захотелось... – А ты что, там был? … – Да нет… – вчера тоже хотелось…»

Старые советские анекдоты в тренде.

Владимир Путин, конечно, в Париже бывал. И не раз. Возможно, в какой-то момент захочет повторить. Но вот незадача: свидание с городом любви президенту ненависти если и светит, то на пути в Гаагу: ордер на его арест Международный уголовный суд уже выписал, а Европарламент вслед за парламентской ассамблеей Совета Европы принял резолюцию о непризнании его легитимности как президента. И главное: военных преступлений никто не спишет.

Если с Путиным все более или менее понятно, с остальными россиянами большой вопрос: введут ли для них выездные визы, как при советской власти, и когда?

Впрочем, для российских силовиков, судей и некоторых чиновников старый анекдот анекдотом быть перестал. Одних не пускает за порог родное государство, других за этим порогом не хотят принимать из-за санкций. Что до «простых россиян», как показал опрос ВЦИОМ еще в сентябре 2022 года, 70 процентов из них вообще не имеют загранника, большинство за пределами РФ не бывали никогда. Путинский режим, в свою очередь, делает все, чтобы желание увидеть Париж, Прагу, Нью-Йорк или еще что-нибудь «недружественное» у них никогда не появилось. Госдума добавила к запретам необходимость сдавать загранпаспорта в случае призыва на военную или альтернативную службу.

Насколько вообще «выездной вопрос» важен для построения «прекрасной России будущего», если когда-нибудь до этого дойдет?

Пишу эту колонку в разгар дискуссии вокруг «хороших-плохих» 90-х, эту тему до сих пор обходящей, к тому же ненадолго оказавшись в той самой «великой и ужасной», с точки зрения запутинцев, Америке, где когда-то волею судьбы и руководства редакции еженедельника «Новое время» начался мой журналистский путь. Часть этого пути в середине 80-х в прямом смысле пролегла через территорию США. Я тогда освещала различные мероприятия, связанные с так называемой «народной дипломатией», в том числе знаменитый американо-советский поход за мир. Более 200 советских граждан и столько же американских в течение месяца пешком, автобусами и частично самолетом пересекли страну от океана до океана – от Вашингтона до Сан-Франциско. Мне повезло стать соучастником этого невероятного по тем – а теперь уже кажется и по нынешним – временам события. Наверное, просто потому, что в нашем международном отделе работали в основном солидные дядьки старше среднего возраста, а меня, видимо, рассматривали как существо повышенной мобильности, подходящее, чтобы топать по Америке ножками, ночевать в палатке и с утра до ночи общаться с разными людьми.

Тогда меня, пожалуй, особенно поразила готовность «походников» – и русских, и американцев – открыться друг другу, узнать больше о тех, кого на протяжении десятилетия взаимно расчеловечивали, «окарикатуривали». В основе этой удивительной перемены в восприятии друг друга лежало естественное желание жить в мире. Тот антивоенный и общечеловеческий посыл в середине 80-х, начавшись снизу, проникал в самые разные сферы жизни и «заражал» политические верхи.

Пандемия ковида стала репетицией будущего закрытия страны от внешнего мира

И раз уж пошел так взбудораживший всех разговор о 90-х, хочу напомнить, что вылупившаяся из Советского Союза Россия выжила прежде всего за счет своей внешней политики и дипломатии – открытости миру и налаживания сотрудничества с демократическим Западом, вхождения в ключевые международные финансовые и экономические институции. Это сейчас «ножки Буша» (выражение, ставшее нарицательным после подписания торгового соглашения между Горбачевым и Джорджем Бушем – старшим о поставке в СССР замороженных куриных окорочков) вызывает усмешки. Тогда – пожалуй, смешанные чувства: благодарности, надежды и стыда, конечно. Горбачевская перестройка не смогла справиться с копившимися десятилетиями проблемами советской экономики, подорванной гонкой вооружений и Афганской войной. «Великая страна», как любили подчеркивать советские вожди, а сегодня вторит их доморощенный российский последователь, или «империя зла», по выражению американского президента Рональда Рейгана, очутилась на грани голода.

Удивительно, как Путину многое в жизни оказывается на руку. Ну, или сходит с рук. Вот даже пандемия ковида – казалось бы, ужас, коснувшийся всех, – стала как бы репетицией будущего закрытия страны от внешнего мира. Изоляция – важнейшая скрепа режима. Ельцинское окружение конца 90-х недооценило важность сохранения начатой перестройкой и продолженной в первые годы его президентства ставки на сотрудничество и взаимодействие с Западом. В конце 90-х началась опасная, как стало очевидно уже в середине 2000-х, «игра» в некий «особый российский путь». Запад же, в свою очередь, переоценил взаимозависимость между собственным и новым российским капиталом, ради которой Путину прощалось все. Мол, не будут же олигархи и кремлевские чиновники, разместившие в Европе и Америке свои активы, счета квартиры вкупе с женами, любовницами и детьми, бомбить какой-нибудь «французский Воронеж»? Оказалось, скорее, могут, как сегодня бомбят российские Воронеж или Белгород «непроизвольно сходящими боеприпасами», не доехавшими до Украины.

И вот ведь что интересно: в 90-е обогащаться и гнездиться на Западе первыми бросились как раз рыцари плаща и кинжала – и не то чтобы ради Родины старались: ИТЕРА, «Ростех», мелкие и некоторые крупные банки и компании – это все «бывшие» чекисты. Мы знаем имена тех, кто «на поверхности». А сколько их было, что называется, в среднем звене?

Вознамерившись удержать власть любой ценой, Путин пошел на агрессию против Украины. Война, в свою очередь, оказалась удобным поводом закрыть Россию. И наоборот: закрыв Россию, Путин получил возможность бесконечно длить войну, репрессируя инакомыслящих и запугивая единомышленников.

Похоже, новость о возможном запрете МИДа на оформление в консульствах загранпаспортов и других документов для россиян – один из тех вбросов, которые государство практикует скорее не для того, чтобы посмотреть на реакцию общественности перед принятием того или иного решения, а для поддержания градуса страха выше градуса неуверенности. Что приобретает особое значение при повышении последнего в условиях, когда война уже отнимает не меньше 40 процентов бюджета страны.

«Эксперимент», подобный путинскому, в новой России еще никто не проводил. Ясно лишь то, что «ножек Буша» россиянам ожидать не приходится. Как не светят и перечеркнутые рукой Путина спокойная жизнь и процветание в условиях нормальных отношений с цивилизованным миром.

Галина Сидорова, «Радио Свобода»