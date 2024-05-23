закрыть
23 мая 2024, четверг, 11:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Гомельоблавтотранс» хочет потратить на замену двух вывесок тысячи долларов

2
  • 23.05.2024, 11:19
«Гомельоблавтотранс» хочет потратить на замену двух вывесок тысячи долларов

Несмотря на то, что предприятие является проблемным.

Автопарк № 6 ОАО «Гомельоблавтотранс» проводит процедуру закупки новых вывесок за счет собственных средств. На изготовление и монтаж двух вывесок над входной группой филиала предприятие готово потратить 29 тысяч рублей (более 9 тысяч долларов), заметил «Флагшток».

Главное в новом оформлении то, что оно должно представлять собой огромную красно-зеленую ленту (цвета госфлага) длиной 35 метров. Сроки выполнения работ — с 31 мая по 15 июня. 

До этого дизайнерское решение вывески было оформлено в оранжевом и зеленом цветах.

Автопарк №6 занимается в основном пассажирскими перевозками и обслуживает около 70 городских маршрутов. Как ранее рассказывал «Флагшток», предприятие является проблемным — уровень износа транспорта составлял 77%, а окупаемость перевозок автобусами — 64—68%.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пример для Беларуси: как Финляндия вошла в НАТО
Пример для Беларуси: как Финляндия вошла в НАТО Кари Люхто
Почему Путин заговорил о мире?
Почему Путин заговорил о мире? Владимир Фесенко
Детей осталось на три дня
Детей осталось на три дня Ирина Халип
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!