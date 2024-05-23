«Гомельоблавтотранс» хочет потратить на замену двух вывесок тысячи долларов 2 23.05.2024, 11:19

Несмотря на то, что предприятие является проблемным.

Автопарк № 6 ОАО «Гомельоблавтотранс» проводит процедуру закупки новых вывесок за счет собственных средств. На изготовление и монтаж двух вывесок над входной группой филиала предприятие готово потратить 29 тысяч рублей (более 9 тысяч долларов), заметил «Флагшток».

Главное в новом оформлении то, что оно должно представлять собой огромную красно-зеленую ленту (цвета госфлага) длиной 35 метров. Сроки выполнения работ — с 31 мая по 15 июня.

До этого дизайнерское решение вывески было оформлено в оранжевом и зеленом цветах.

Автопарк №6 занимается в основном пассажирскими перевозками и обслуживает около 70 городских маршрутов. Как ранее рассказывал «Флагшток», предприятие является проблемным — уровень износа транспорта составлял 77%, а окупаемость перевозок автобусами — 64—68%.