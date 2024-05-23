«Туда можно отправиться абсолютно без денег» 2 23.05.2024, 10:55

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Белорус рассказал о жизни на закрытом для женщин полуострове, куда пускают по особой визе.

Афон — полуостров в северной Греции, куда могут попасть только мужчины. Это один из самых важных центров православного монашества, окутанный множеством слухов и легенд. CityDog.io поговорил с белорусом, который месяц прожил среди монахов, о быте и традициях на Святой Горе, а еще узнал, почему это обязательное место для посещения.

Роману (имя изменено по просьбе героя) 21 год. В Минске парень учился на теологическом факультете БГУ, параллельно изучая археологию и греческий язык. Спустя два года обучения Роман отчислился и переехал в Грецию, чтобы изучать византийскую историю, а также иметь возможность периодически отправляться в паломничество по святым местам: «Меня это успокаивает и придает сил».

Афон, известный также как Святая Гора, — полуостров в северной Греции, который является одним из важнейших центров православного монашества в мире. Он занимает восточный выступ полуострова Халкидики и простирается в Эгейское море.

На полуострове находится около 20 действующих монастырей, а также множество скитов и келий, где живут монахи. Попасть туда могут только мужчины, имея при себе специальное разрешение — диамонитирион.

— Поехать на Афон было моим давним желанием, — рассказывает Роман. — Не помню точно, когда я узнал о его существовании. Наверное, услышал о полуострове в студенческие годы. Уже тогда понял: «Мне нужно туда добраться».

На паломничество я решился уже после переезда в Афины. Честно признаюсь, в какой-то момент я начал саботировать занятия в университете и вести слегка маргинальный образ жизни: иногда курил, ошивался в непонятных местах, сидел без денег. В какой-то момент почувствовал, что такой быт мне не по душе, и решил, что самое время поехать на Афон. Мне нужно было духовно очиститься. По крайней мере, я именно так себя ощущал.

Кроме того, в будущем я собираюсь заниматься византистикой и материальной археологией. Где, как не на Афоне, живом памятнике истории, исследовать эту тему?

Как добраться на Афон? «Нужно специальное разрешение, которое можно получить онлайн»

Попасть на Афон можно по специальному разрешению. Получить его несложно: в заявлении нужно всего лишь подтвердить свои чистые намерения и православную веру. Дальше нужно подождать подтверждение, которое высылают в электронном виде. Печатную версию своей визы нужно забрать непосредственно перед поездкой на Афон в ближайшем от него городе.

Маршрут перед поездкой я не составлял. Зато был примерный план: вначале приехать в Свято-Пантелеимонов монастырь, где говорят по-русски, провести там некоторое время, чтобы привыкнуть к местному быту, а затем пожить в греческих монастырях. Я неплохо разговариваю по-гречески, поэтому понимал, что в любой момент смогу договориться с монахами о приюте. Временных рамок я тоже себе не ставил: понимал, что могу задержаться на Афоне, если почувствую в этом необходимость.

Паломникам, которые едут на Афон на несколько дней, лучше заранее договориться о ночлеге в определенных монастырях. Иногда приезжающих настолько много, что не всем хватает спальных мест в кельях. Зарезервировав место, можно быть уверенным, что вам точно будет где остановиться. Однако это скорее рекомендация: все жители Афона очень доброжелательны и точно не оставят вас на улице.

Распорядок дня: «На Афоне живут по византийскому времени, которое может отличаться от мирового на четыре-пять часов»

Живут на Афоне по византийскому времени. Оно основывается на солнечном цикле, который начинается не с полуночи, как в «мирском» времени, а с захода солнца. Именно этот момент считается началом нового дня. Поскольку время захода солнца меняется в зависимости от сезона, время начала нового дня на Афоне также изменяется каждый день. Например, если солнце заходит в 18.00 по мировому времени, то на Афоне будет 0.00 по-византийскому.

Типичный день в монастыре начинается около 4.00 утра с первой службы. Она включает утренние молитвы и литургию. Это часть длится около четырех-пяти часов. Примерно в 8 утра (по обычному времени) служба заканчивается, после чего следует первая трапеза, если это не период поста.

После трапезы монахи и послушники-«трудники» (те, кто готов работать на благо монастыря. — Прим. CityDog.io) приступают к своим рабочим обязанностям. Это называется «послушание». Каждому назначается определенная задача в зависимости от его способностей и нужд монастыря. Например, кого-то могут направить на огород, других — заниматься электричеством или ремонтом, а третьих — собирать оливки или заниматься другими работами на огороде. Ответственный за послушания распределяет задачи и следит за их выполнением.

Меня, как человека физически здорового и без особой специализации, обычно отправляли на грядки. Там я сажал помидоры и кабачки, удобрял растения или подвязывал кусты — в общем, ничего сложного.

Через пять часов работы начинается вторая служба, которую можно пропустить, если послушание требует долгого времени или находится далеко от монастыря. Но многие стараются не пропускать ее. После второй службы монахи собираются на очередную трапезу.

После обеда у послушников есть немного свободного времени, которое они могут посвятить личным делам или отдыху. Затем начинается вечерняя служба, которую называют «повечерием». После нее, за три-четыре часа до сна, идет последняя трапеза дня.

Спать ложатся обычно около 22 часов.

Наверное, самым сложным для меня было привыкнуть к строгому графику и ранним подъемам. Помню, первое время у меня даже болела голова, но это ощущение быстро прошло. Со временем я даже начал пропускать начало служб, особенно если это не был праздничный день, и приходил не к 4 утра, а ближе к 6.

На мой взгляд, жизнь в некоторых монастырях на Афоне может напоминать жизнь в санатории: средиземноморский климат и диета, свежий воздух и вид на море. Работа там, как правило, не занимает больше пяти часов, поэтому от нее тоже особо нельзя устать.

Быт: «На Афоне не нужны деньги»

На весь полуостров работает только один магазин и одно кафе. Но, на мой взгляд, даже в них нет особой необходимости. Продукты в основном выращивают на территории монастырей, что-то привозят на лодках с материковой части Греции.

Питание в монастырях простое, но разнообразное. Послушники за еду не платят, как и за проживание в кельях. Основу рациона составляют рыба, овощи, фрукты, оливковое масло и греческие сыры. Каждую среду и пятницу всем жителям нужно соблюдать небольшой пост: в эти дни блюда состоят только из овощей и оливкового масла.

Спят паломники либо в общих комнатах, либо в кельях. Практически все монастыри на Афоне оборудованы хорошо, поэтому проблем с условиями или неудобств никаких не возникает.

Ощущения на полуострове: «Идя по тропинкам, легко поверить, что по ним когда-то ходила Богородица»

Больше всего на Афоне меня поразили люди. Здесь у каждого своя необычная история и особый путь.

Одним из таких запоминающихся моментов была встреча с отцом Симеоном, монахом с открытой и детской душой. Никогда не забуду, как мы вместе и ним и еще одним человеком отправились к костнице (место или здание для хранения скелетированных останков монахов. — Прим. CityDog.io). Мы завершили утреннюю службу, которая длилась всю ночь, когда уже начинало светать. Рассвет, небольшая часовня, а по бокам — стеллажи с черепами. Мы втроем на фоне этого пейзажа выглядели как пречастившиеся ангелы. Невероятное воспоминание.

Удивительно значимыми на Афоне ощущаются даже простые прогулки. Тропы здесь песчаные. Однако состоят они из необычного материала, как будто с песком смешали серебряные частицы. На солнце такие дорожки блестят, придавая Афону еще более «святой» антураж.

Существует легенда, что по этим тропам когда-то ходила сама Богородица. Согласно преданию, Богородица вместе с апостолом Иоанном оказалась на Афоне во время своего путешествия, и место, где она ступила, стало священным. В эту историю легко веришь, когда идешь по обычной проселочной дороге, а она в буквальном смысле сияет под твоими ногами.

Планы: «Афон учит не строить дальних предсказаний, все случится так, как и задумано изначально»

Я бы хотел вернуться на Афон и даже остаться там жить. Однако, это решение требует не просто моего желания, но и духовной готовности, которая была бы согласована с наставниками. Нужно быть готовым принять любовь и поддержку тех, кто там живет, и следовать монастырским правилам.

Афон учит не строить дальних предсказаний, все случится так, как и задумано изначально.

Тем, кто собирается на Афон, я бы порекомендовал не приезжать на короткий срок. Чтобы полностью погрузиться в атмосферу монастырей, лучше планировать поездку на несколько недель или даже на месяц. Важно также не накручивать себя и доверять всему, что происходит. По итогу, каждый получит именно то, что ищет.