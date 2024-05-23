В Харькове прогремел десяток мощных взрывов 1 23.05.2024, 11:21

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Первые подробности.

23 мая в Харькове прогремели взрывы. Их было как минимум десять, уже известно о пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова, Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

«Взрыв в Харькове. Находитесь в укрытиях!» - написал Синегубов.

В свою очередь мэр Харькова подтвердил взрыв и обратился с просьбой быть осторожными.

«В Харькове взрыв. Будьте осторожны - возможны еще удары по городу», - отметил Терехов.

Количество взрывов растет

Позже мэр предупредил о трех взрывах, прогремевших в Харькове. Местные СМИ пишут о серии из пяти взрывов.

«По меньшей мере пять ударов нанесли оккупанты», - написал позже глава ОВА.

По последним данным Терехова, в городе прогремели около десяти взрывов.

Последствия атаки РФ: пострадавшие в Харькове и Золочеве, Люботине

В 11:00 глава ОВА рассказал, что оккупанты нанесли около 10 ударов по Харькову. Под массированным обстрелом находилась исключительно гражданская инфраструктура.

«По предварительным данным, пять гражданских людей пострадали. Также оккупанты ударили по Золочеву, по меньшей мере двое пострадавших», - отметил он.

Также, по его данным, медики оказали помощь еще двум пострадавшим в результате вражеских обстрелов в Люботине.