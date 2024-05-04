В Минобороны Украины детально объяснили, кого из военнообязанных будут призывать 1 4.05.2024, 13:55

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Критерии пригодности к службе изменились.

Согласно новым изменениям в приказ о военно-лечебной комиссии (ВЛК) при определении пригодности или непригодности военнообязанного будет учитываться не только его болезни, но и нарушение функций организма, к которым привели эти заболевания.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий директора Департамента здравоохранения министерства обороны Украины Оксаны Сухоруковой в эфире телемарафона.

По ее словам, согласно обновленному приказу № 402 и имеющимся в нем изменениям действительно исчезает понятие «ограниченно пригодный», остаются статусы «пригодный» и «непригодный».

«У пригодных - полностью пригодны или пригодны к службе в определенных воинских частях. Вместе с тем были пересмотрены критерии пригодности. Там есть сочетание международного классификатора болезней 10-го выпуска и степени нарушения функций», - рассказала она.

В свою очередь, по ее словам, заболевания разбиты на группы, в каждой из них есть несколько категорий.

«Тяжелое, среднее, легкое состояние, в связи с этим идет определение пригодности или непригодности или пригодности для прохождения службы в отдельных частях. Еще раз - в зависимости от степени нарушения функций», - отметила Сухорукова.

Эти критерии пригодности, по ее словам, совмещены по принципу «заболевание - степень нарушения функций».

«В частности, в приказе есть 86 групп, в которых более 70 пунктов предусматривают пункт «непригодный», в котором около 5000 диагнозов, а в каждой группе могут быть как полностью пригодные, так полностью и непригодные, опять же, в зависимости от степени нарушения функций», - подчеркнула директор.

Примеры

Для более детального понимания специфики, чиновник привела следующие примеры:

была язва, остался только рубец - человек годен;

язва была с осложнением, было проведено оперативное вмешательство с удалением значительной части желудка - непригоден;

ампутации на любом уровне, кроме кисти, стопы и пальцев - непригоден;

отсутствие одного глаза (слепота одного глаза) - непригоден;

Что делать уже действующим военным в случае ухудшения здоровья

Сухорукова также напомнила, что в случае ухудшения здоровья у военнослужащего всегда есть возможность обратиться к своему командиру с рапортом об ухудшении состояния здоровья

«В свою очередь, командир воинской части может направить военнослужащего как на лечение, так и на прохождение военно-врачебной экспертизы (ВЛЭ)», - объяснила она.