Как белорусу купить подержанное авто и не дать себя обмануть 4.05.2024, 14:24

Важно знать настоящий номер кузова.

К сожалению, наткнуться на обман при покупке авто очень просто. Причем обманывают не только перекупы и перегонщики, но и рядовые автолюбители, пишет nashaniva.com.

Лучший способ узнать историю автомобиля — пробить его VIN-номер. Большинство продавцов помечают его в специальном поле при подаче объявления, но многие идут на уловки и оставляют ошибочный номер. Другим просто лень вписывать настоящие буквы и цифры, поэтому они берут их из головы.

Из-за этого перед тем, как выезжать на осмотр, не лишним будет попросить продавца выслать снимок техпаспорта или таблички производителя, чтобы вы могли увидеть эти 17 символов не только в объявлении.

Если продавец отказывается это сделать, то это уже плохой звоночек. Особенно, если речь идет об относительно свежих автомобилях.

Профессиональные торговцы хорошо знают, что, имея настоящий VIN-номер машины, можно получить много информации о ее прошлом. Поэтому могут не просто указать в объявлении ошибочный номер, а отыскать по базам максимально похожий по характеристикам автомобиль и указать в объявлении его данные. В первую очередь это актуально для авто, которые приобретают на аукционах Европы, США и Кореи.

Google в помощь

Чтобы узнать, в каком состоянии и с каким пробегом автомобиль был продан на зарубежном аукционе, достаточно ввести VIN в поисковик. Это особенно актуально для авто из Штатов. Если при вводе вину номера ни обычный поиск, ни поиск по изображениям не дает результатов, то это не очень хороший знак, который может указывать на то, что продавец за деньги вычистил историю из интернета, а значит ему есть, что скрывать.

Если машина из Штатов не пробивается через поисковики, можно купить платный отчет Carfax. В нем нет фото автомобиля, но там хранятся данные о наличии аварийного прошлого и визитах на СТО с указанием пробега. Потраченные деньги на Carfax помогут вам не купить авто после затопления. Такие машины часто продают под видом безаварийных авто из Штатов, предварительно удалив информацию из интернета.

Для свежих авто из Европы пробивка по VIN через поисковик тоже полезная вещь, но в отличие от машин из США далеко не все машины из ЕС продаются через аукционы.

Если обычный «гуглеж» не дает результатов, можно попробовать ввести вин в поиск на таких сайтах, как vf.vin, vinfax.site.

За деньги можно проверить машину через белорусский сервис ka.by или общеевропейский Carvertical.

Узнать историю обслуживания, а вместе с этим проверить правдивость указателей пробега, можно, обратившись с платным запросом к официальному дилеру марки.

Знать настоящий VIN стоит еще и для того, чтобы убедиться в том, какая комплектация у автомобиля, а также — какой у него точный год выпуска.

Продавцы часто указывают в объявлении не настоящий год выпуска, указанный в техпаспорте, а более свежий. Также бывает, когда в объявлении указан объем двигателя 2 литра, а на деле у машины под капотом двигатель объемом 1,6 литра.

История в Беларуси

Для проверки истории транспорта, который долго эксплуатируют в Беларуси, хорошо подходит платный сервис от av.by. Также сервис от «Автомалиновки» хранит информацию о старых объявлениях о продаже авто на их сайте, это позволяет увидеть, с каким пробегом, в каком состоянии и за какие деньги машину продавали раньше. Конечно, при условии, что в предыдущих объявлениях продавцы указывали настоящий номер кузова. Помимо этого, будет показана история ДТП на территории Беларуси, история прохождения техосмотров с показанием пробега и многое другое.