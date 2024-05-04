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Самолет «Белавиа» во время рейса в Астану описал странную фигуру на подлете к Москве

  • 4.05.2024, 13:07
Самолет «Белавиа» во время рейса в Астану описал странную фигуру на подлете к Москве

Что случилось?

В субботу, 4 мая, экипаж самолета авиакомпании «Белавиа» при выполнении регулярного рейса Минск — Астана столкнулся с технической проблемой. Капитан уведомил диспетчера о технической неисправности. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Самолет Embraer E195LR (бортовой номер EW-513PO, вместимость более 120 пассажиров) вылетел из Минска в 03:47. Выполняя полет над Смоленской областью в сторону Москвы на эшелоне в 35 000 футов (10,7 км) и находясь в 75 км к северо-западу от Вязьмы, капитан воздушного судна доложил об отказе вентилятора охлаждения технического отсека.

Судя по данным сервиса Flightradar24, в этом месте маршрута самолет описал заметный круг и уже развернулся в сторону Минска, но затем взял траекторию на возобновление полета по заданному маршруту. Вероятно, перед экипажем стоял вопрос, продолжать ли рейс или возвращаться в домашний аэропорт, и борт ожидал решения.

Вернувшись на маршрут, экипаж успешно завершил рейс, посадив самолет в аэропорту Астаны без опоздания.

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