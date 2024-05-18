Почему Путину не принесли табуреточку? 1 Александр Невзоров

18.05.2024, 8:51

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С нее про Харьков звучало бы убедительнее.

Плохо работает аппарат. Почему Путину не принесли табуреточку?

Он недурно исполнил известную басню Лафонтена «Лиса и виноград», сообщив о «нежелании брать Харьков».

«Зачем нам этот жалкий городишко?».

При этом диктатор корчил рожицу, как лиса в той самой басне.

С табуреточки было бы убедительнее.

Все это особенно забавно, с учетом того, что в феврале 2022 года орки, ценою адских потерь уже пытались «брать Харьков», но получили отлуп.

Харьков во всех планах путинского разграбления Украины - всегда стоял на первом месте.

Сегодняшнее заявление - прямая примета

того, что с двухгодичным опозданием до путина начинает доходить «некоторая правда» о реальных потенциалах его армии.

Русские не «не хотят», а не могут взять Харьков.

Александр Невзоров, «Телеграм»