Почему Путину не принесли табуреточку?1
- Александр Невзоров
- 18.05.2024, 8:51
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С нее про Харьков звучало бы убедительнее.
Плохо работает аппарат. Почему Путину не принесли табуреточку?
Он недурно исполнил известную басню Лафонтена «Лиса и виноград», сообщив о «нежелании брать Харьков».
«Зачем нам этот жалкий городишко?».
При этом диктатор корчил рожицу, как лиса в той самой басне.
С табуреточки было бы убедительнее.
Все это особенно забавно, с учетом того, что в феврале 2022 года орки, ценою адских потерь уже пытались «брать Харьков», но получили отлуп.
Харьков во всех планах путинского разграбления Украины - всегда стоял на первом месте.
Сегодняшнее заявление - прямая примета
того, что с двухгодичным опозданием до путина начинает доходить «некоторая правда» о реальных потенциалах его армии.
Русские не «не хотят», а не могут взять Харьков.
Александр Невзоров, «Телеграм»