закрыть
17 мая 2024, пятница, 14:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин сказал, что у него нет планов по захвату Харькова

11
  • 17.05.2024, 13:40
  • 2,986
Путин сказал, что у него нет планов по захвату Харькова

Глава Кремля заявил, что «россияне хотят создать санитарную зону».

Путин утверждает, что у него на сегодняшний день якобы нет планов по захвату Харькова. Об этом он сказал в пятницу, 17 мая, передает пропагандистское агентство ТАСС.

Диктатор заявил, что российское наступление в Харьковской области якобы стало ответом на обстрелы Белгородской области РФ. Таким образом оккупанты хотят создать «санитарную зону» в Украине.

Путин также фантазирует о ежедневных успехах российских войск, которые продвигаются «по плану».

Написать комментарий 11

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Детей осталось на три дня
Детей осталось на три дня Ирина Халип
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Взять кремлевскую высоту
Взять кремлевскую высоту Владимир Халип
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко Дмитрий Тузов