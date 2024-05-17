Путин сказал, что у него нет планов по захвату Харькова 11 17.05.2024, 13:40

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Глава Кремля заявил, что «россияне хотят создать санитарную зону».

Путин утверждает, что у него на сегодняшний день якобы нет планов по захвату Харькова. Об этом он сказал в пятницу, 17 мая, передает пропагандистское агентство ТАСС.

Диктатор заявил, что российское наступление в Харьковской области якобы стало ответом на обстрелы Белгородской области РФ. Таким образом оккупанты хотят создать «санитарную зону» в Украине.

Путин также фантазирует о ежедневных успехах российских войск, которые продвигаются «по плану».