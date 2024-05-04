СМИ: Российские столицы оказались под угрозой удара 2 4.05.2024, 13:40

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НАТО может принять нестандартное решение.

Как сообщает польская пресса, Варшава подала официальный запрос на размещение на своей территории ядерного оружия Североатлантического альянса. Это стало известно 30 апреля со слов заместителя министра национальной обороны Польши Павла Залевского в эфире польского телевидения, пишет obozrevatel.com.

Польша готовится присоединиться к натовской программе Nuclear Sharing

По словам чиновников польского министерства национальной обороны, речь идет о заявке на участие в программе НАТО под названием Nuclear Sharing, к которой уже присоединились такие члены Альянса, как Германия, Бельгия и Италия. В частности, для прессы Залевский отметил, что Nuclear Sharing – это серьезная программа НАТО. Соединенные Штаты контролируют использование этого оружия.

Мы все сторонники всяческого укрепления безопасности Польши, этот «вопрос должен, с одной стороны, быть предметом соглашения в рамках НАТО, а с другой – предметом внутренней договоренности». При этом замминистра обороны отметил, что это не будет означать обретение Польшей ядерного статуса, а решение о его применении будет исключительно в компетенции США и НАТО.

Стоит добавить, что Nuclear Sharing является ведущей программой НАТО, которая является частью политики ядерного сдерживания Североатлантического альянса. С ноября 2009 года в рамках данной программы американское ядерное оружие было расположено в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. В целом, по разным данным, размеры ядерных запасов США в странах НАТО насчитывают около 100 тактических ядерных боеприпасов, в том числе заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн на шести базах в Германии, Италии, Турции, Бельгии и Нидерландах.

В этот перечень, конечно, не входит собственное ядерное оружие Великобритании и Франции, имеющих его не только тактического, но и стратегического уровня.

Зеркальный ответ на размещение российского ядерного оружия в Беларуси

Ранее о том, что размещение в Польше ядерного оружия «уже некоторое время является темой польско-американских переговоров», рассказал прессе польский президент Анджей Дуда. «Если наши союзники решат разместить ядерное оружие в рамках совместного использования ядерного оружия и на нашей территории для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы к этому готовы. Мы являемся союзником в Североатлантическом альянсе, и у нас тоже есть обязательства в этом плане, то есть мы просто реализуем общую политику», – сказал он.

Однако главным моментом, на который стоит обратить внимание в словах Анджея Дуды, является прямой намек на действия России: «Должен признаться, что, когда меня об этом спросили, я заявил о нашей готовности разместить ядерное оружие в Польше. Россия все больше милитаризует Кенигсбергский округ. Недавно она перебазировала свое ядерное оружие в Беларусь».

Польша готова серьезно обсуждать решение

Следует также отметить, что планы польского правительства вызвали большой резонанс и разногласия даже в самом руководстве страны. В частности, заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна заявил, что комментарии президента Анджея Дуды о размещении ядерного оружия союзников в Польше были несколько поспешными. «Сначала следовало проконсультироваться с правительством, а не просто выходить и говорить: мы хотим иметь ядерное оружие на нашей территории», – сказал он.

При этом добавив, что лично не выступает против такого решения, а настаивает на комплексном анализе такой необходимости. Следовательно, можно констатировать, что этому вопросу будет предшествовать определенная общественная дискуссия, как и должно быть в демократической стране, но в целом решение о присоединении Польши к соответствующей программе НАТО будет принято без существенных проблем.

Время подлета до Калининграда, Санкт-Петербурга и Москвы сократится до считаных минут

Следовательно, с определенным опозданием, но Североатлантический альянс постепенно реагирует на враждебные шаги Российской Федерации по размещению своего тактического ядерного оружия в Беларуси. Зеркальным ответным шагом, по всем канонам стратегии, которая применялась во время предыдущей холодной войны (1945-1991 гг.), предсказуемо должно было стать размещение ядерного оружия вблизи российских и белорусских границ. Именно для этого и рассматривается территория Польши.

Более того, о такой возможности в начале марта 2024 года заявлял и новоизбранный президент Финляндии Александер Стубб: «Я бы начал с того, что мы в Финляндии должны иметь реальное ядерное средство сдерживания. И это то, что мы имеем, потому что НАТО практически дает нам три способа сдерживания через наше членство. Первый – это военные, то есть солдаты, второй – это ракеты, то есть боеприпасы, и третий – это ядерное сдерживание, исходящее от США».

Следовательно, в будущем потенциальном конфликте Россия может получить кардинально иной расклад ядерных сил в Европе, что ставит ее в весьма опасные условия. Следует отметить, что в таком случае время подлета ядерных ракет с территории Скандинавских стран или Польши до ключевых военно-промышленных и политических центров РФ (Калининград, Санкт-Петербург, Москва), не говоря уже о Беларуси, будет составлять буквально десятки секунд, что сделает их перехват крайне тяжелым.