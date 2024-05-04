Танк ВСУ разбил колонну бронетехники РФ под Урожайным 4.05.2024, 14:30

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Штурм был остановлен одним выстрелом.

В районе села Урожайное Донецкой области бойцы 58-й бригады ВСУ одним выстрелом из танка остановили вражеский штурм. На позиции ВСУ приближались три единицы бронированной техники врага.

Видео боя выложили в телеграмм-канале 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ имени гетмана Ивана Выговского.

На обнародованных кадрах видно, как в направлении позиций Сил обороны приближается колонна вражеской техники. Ее заметили украинские защитники и бронеколонну уже встречает украинский танк.

Танкисты точным выстрелом — прямым попаданием попали в танк в голове колонны. После этого оккупанты передумали наступать, а две БМП позади российского танка начали убегать.

«Наш танчик отважно встретил 3 вражеские единицы техники в виде 1 танка и 2 БМП с пехотой. После уничтожения на атомы вражеского танка, который шел первым, другие 2 БМП подались бежать», — рассказали о бое бойцы бригады.