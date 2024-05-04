Мошенники забрасывают белорусов СМС со странным предложением от «Белпочты» 1 4.05.2024, 13:58

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Предлагают «забрать посылку».

Мошенники вновь ведут спам-рассылку СМС-сообщений с вредоносным ПО от имени «Белпочты», пишут в телеграм-канале «Милиция Минска».

«Вновь фиксируются факты спам-рассылки от «Белпочты» с предложением забрать посылку», — уточняется в публикации.

Такое сообщение может содержать фишинговые ссылки, под которыми маскируются вредоносные ресурсы. «После перехода по ссылке пользователь оказывается на мошенническом сайте, который оформлен так же, как и официальный сайт организации», — уточняется в тексте.

Если ввести в поддельную форму номер карты, CVV-код или другие конфиденциальные данные, их смогут использовать без ведома владельцев.

Важно

Официальные номера размещены на сайтах банков и на карточках.

Не передавайте третьим лицам все данные карты (номер, срок действия и CVV, имя и фамилию), а также информацию о балансе. Банковские служащие не спрашивают номер карты полностью (только часть — последние цифры), они никогда не спросят про CVV и уж точно не будут уточнять ваш баланс. Не передавайте коды из СМС (даже если очень хочется).

Не устанавливайте на смартфоны программное обеспечение по просьбе «людей из интернета». И на компьютеры не устанавливайте.