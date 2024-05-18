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Бойцы РДК показали, как уничтожают оккупантов на окраине Волчанска

  • 18.05.2024, 9:06
Бойцы РДК показали, как уничтожают оккупантов на окраине Волчанска

На видео попал ближний бой с использованием пулеметов.

Российские добровольцы, которые воюют на стороне Украины, принимают активное участие в отбитии штурмов армии РФ на севере Харьковщины. Бойцы Русского добровольческого корпуса показали, как бьют оккупантов в районе Волчанска.

Видео опубликовали в Telegram-канале РДК в пятницу, 17 мая. На кадрах показаны ближние бои с захватчиками на окраинах Волчанска.

«Бойцы Русского Добровольческого Корпуса уничтожают врага на окраинах Волчанска!» – говорится в подписи к видео.

На видеозаписи видно, как с помощью пулеметов они стреляют по захватчикам, которые засели в соседних домах.

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