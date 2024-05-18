Военные цели Путина изменились Мерседес Сапуппо, Atlantic Council

18.05.2024, 9:20

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Отстранение Шойгу застало многих врасплох.

Владимир Путин назначил экономиста-технократа Андрея Белоусова новым министром обороны России в результате перестановки, которая подчеркивает его решимость вести долгую войну на истощение против Украины.

Относительно малоизвестный Белоусов сменил Сергея Шойгу, который работал на этом посту много лет и который теперь займет новую должность — секретаря Совета национальной безопасности России. Шойгу возглавлял министерство обороны с 2012 года. Известный как сторонник Путина и личный друг российского диктатора, сопровождавший его на охоте, он стал самым высокопоставленным лицом, уволенным с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Хотя пребывание Шойгу на этом посту совпало с такими военными успехами России, как оккупация Крымского полуострова в 2014 году и российская интервенция в Сирии в 2015-м, в последние годы его репутация была сильно подпорчена неудовлетворительными действиями российской армии в Украине. Многочисленные неудачи на поле боя в Украине были особенно унизительными для Путина, который уже давно называет возрождение военной мощи России одним из своих величайших достижений.

Отстранение Шойгу застало многих врасплох, но не стало полной неожиданностью. Заявление о перестановке было сделано всего через несколько недель после того, как заместитель Шойгу, Тимур Иванов, был арестован по обвинению в коррупции. Во время отстранения Иванова в конце апреля многие предположили, что дни Шойгу на посту министра обороны также сочтены.

Заменивший Шойгу Андрей Белоусов — бывший заместитель премьер-министра и министр экономического развития, который в течение нескольких лет также был советником Путина по экономическим вопросам. Назначение гражданского технократа говорит о том, что Путин стремится контролировать военные расходы и повысить эффективность работы министерства обороны, поскольку он хочет превзойти Украину и западных партнеров страны в военном производстве в затянувшейся конфронтации.

В отличие от своего предшественника, Белоусов не играл значительной роли во вторжении в Украину и не запятнан военными поражениями последних двух лет. Его долгий стаж государственной службы и относительная малоизвестность делают его во многом типичным выбором Путина, который печально известен тем, что неохотно выдвигает новые амбициозные лица на высокие посты в кремлевском руководстве.

Спекуляции по поводу будущего Шойгу не прекращаются с тех пор, как на начальных этапах полномасштабного вторжения в Украину весной 2022 года, провалилось блицкриг-наступление России. Он часто подвергался критике со стороны российского сообщества военных блогеров и неоднократно обвинялся в коррупции бывшим начальником ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным в серии взрывоопасных видеообращений накануне быстро завершившегося мятежа вагнеровцев в июне 2023 года.

Неудивительно, что уход Шойгу широко приветствовался так называемым российским военным сообществом «Z-патриотов». Медиамагнат и видный русский националист Константин Малофеев поднял тост за эту новость, предположив, что назначение Белоусова теперь сделает оборону «абсолютным приоритетом» российской государственной политики. «У нас будут и пушки, и масло», — прокомментировал он.

Решение Путина окончательно сместить Шойгу и заменить его опытным экономистом было принято в тот момент, когда он начинает пятый президентский срок, увязнув в крупнейшем европейском вторжении со времен Второй мировой войны. Ожидается, что новый министр обороны сосредоточится на увеличении производства вооружений внутри России и направит ресурсы на развитие оборонно-технологического сектора страны. «Сегодня на поле боя побеждает тот, кто более открыт для инноваций», — прокомментировал недавние министерские перестановки в Москве кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Белоусов, похоже, обладает достаточной квалификацией, чтобы решить двойную задачу — повысить производство вооружений и помочь России восстановить технологическое преимущество в войне против Украины. Его долгая карьера в правительстве дает ему детальное знание российской экономики и тонкостей государственного бюджета, а также опыт поддержки развития российского беспилотного потенциала. Белоусов теперь присоединится к ряду других высокопоставленных правительственных чиновников, имеющих столь же сильные достижения в области оборонных технологий, включая премьер-министра Михаила Мишустина, вице-премьера Дмитрия Чернышенко и министра цифрового развития Максута Шадаева.

Несмотря на снятие Шойгу с поста министра обороны, он не был отправлен в отставку. Его назначение на пост секретаря Совета национальной безопасности России вместо давнего доверенного лица Путина Николая Патрушева должно позволить ему сохранить значительное влияние в Кремле. В то же время неясно, сможет ли Шойгу пользоваться той же властью, что и его предшественник, который теперь получил новую роль помощника Путина. Хотя это выглядит как небольшое понижение Патрушева в должности, параллельное продвижение его сына Дмитрия на пост заместителя премьер-министра говорит о том, что он останется влиятельной фигурой.

Недавние перестановки в руководстве Министерства обороны России не свидетельствуют о фундаментальных изменениях в военных целях Путина. Напротив, назначения этой недели подтверждают неизменную приверженность Путина вторжению в Украину и его готовность поставить военные действия выше всех других соображений. Путин явно намерен бессрочно перевести Россию на военные рельсы и надеется, что Белоусов сможет управлять этим процессом с максимальной эффективностью.

Мерседес Сапуппо, Atlantic Council