Стало известно, сколько трудовых мигрантов работает в Беларуси 18.05.2024, 8:59

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И из каких стран они в основном едут.

В Беларуси работают около 11 тыс. трудовых мигрантов из разных стран. Такие данные озвучил начальник управления внешней трудовой миграции, беженцев и убежища Департамента по гражданству и миграции МВД Владимир Маргевич, пишет БелТА.

«Что касается вопросов внешней трудовой миграции, Беларусь привлекательна для приема трудовых мигрантов. Сегодня на территории Беларуси трудятся около 11 тыс. трудовых мигрантов из различных стран. В первую очередь это, естественно, Российская Федерация, Туркменистан, Украина и Китай», — рассказал Владимир Маргевич.

По его информации, в основном мигранты трудятся по рабочим специальностям — более 50%. Чуть меньше — квалифицированные работники. Более 2 тыс. человек занимают руководящие должности.

«Что касается вопросов вынужденной миграции, они сегодня тоже актуальны. [В мире] происходят военные конфликты, стихийные бедствия. И сегодня на территории Республики Беларусь только в текущем году с ходатайствами о предоставлении статуса беженца и защиты обратились более 650 иностранных граждан. Из них более 500 человек — граждане Украины», — отметил начальник управления.

Владимир Маргевич добавил: основной регион, куда направляются иностранные граждане, — Минск. «Все стремятся попасть в столицу», — подытожил он.