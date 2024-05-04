«Штирлицы» уже за гранью провала Андрей Пионтковский

4.05.2024, 13:22

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Не может им быть ни сочувствия, ни прощения.

«Ну и вообще основным корнем российской беды вижу не коррупцию, а имперский каркас государства. С коррупцией совладать можно, переделать каркас намного трудней», — откликнулся на сериал «Предатели» Борис Акунин. Солидарен с автором десятитомной «Истории российского государства», 9 томов которой повествуют именно о феномене поразительной устойчивости ордынского каркаса Русской Власти.

«Предателей» вот уже несколько недель оживленно обсуждает весь русскоязычный интернет. Но тема главной, по Акунину, беды российской государственности даже не затрагивается в этой дискуссии.

Много упреков и претензий можно предъявлять администрации Б.Н. Ельцина. Но ключевой развилкой (совершенно проигнорированной в фильме) русской посткоммунистической истории стала кровавая осень 1999 года — взрывы домов, чеченская война и последовавшая операция по назначению пожизненным президентом РФ майора КГБ Путина.

В «Предателях» широко используются фрагменты видеохроники 90-х. На мой взгляд, отсутствуют два самых драматических. Первый (23/09/99) — глава МВД Рушайло рапортует, как милиция предотвратила новую попытку террористов взорвать жилой дом (на этот раз в Рязани), захватив негодяев на месте преступления при закладке в подвале партии гексогена.

Второй на следующий день — директор ФСБ Патрушев с блудливой улыбочкой сообщает дорогим россиянам, что задержанные в Рязани террористы — это посланные для проведения УЧЕНИЙ его агенты.

После взрывов домов в Буйнакске, Волгодонске, Москве было много вопросов, но после «учений» в Рязани вопросов уже не осталось.

Чекистские «штирлицы» были уже не на грани, а за гранью провала.

В стране еще сохранялись независимые медиа — НТВ, «Новая газета». Появилась реальная возможность сорвать чудовищный заговор по приходу чекистов к власти под кодовым слоганом «мочить в сортире». Казалось, что для этого должны были объединиться все демократические, прогрессивные силы, лучшие люди страны.

Но выяснилось, что «сливки нации», системные «провластные» и просто властные либералы — одна из ведущих сил этого заговора.

Их признанный гуру дал очень определенный сигнал своей «либеральной» пастве:

«Российская армия возрождается в Чечне, и каждый, кто думает иначе — ПРЕДАТЕЛЬ».

Какая неожиданная перекличка через четверть века с названием будущего фильма Певчих.

Обладая коллективным знанием, в котором столько печали, системная постинтеллигенция (прорабы перестройки и демократической революции) громко и смачно принесла свою присягу верности чекистскому имперскому Мордору, расписавшись авансом в своем соучастии во всех его будущих преступлениях в Чечне, Грузии, Сирии, Украине.

P. S. Сирийский мальчик из Алеппо — один из тех тысяч, на ком россияне успешно протестировали десятки систем нового российского оружия, — перед смертью пообещал пожаловаться Аллаху. Дитя, грозящее своим мучителям пожаловаться Богу, — образ Достоевского, очень важный в его творчестве и его мировоззрении. Агностик всю свою сознательную жизнь, я никогда так страстно не желал раньше, чтобы Бог был. И чтобы мальчик из Алеппо рассказал ему обо всем. О «тестировании», о Путине, Лаврове, Шойгу. И о них всех. Не может быть им ни сочувствия, ни прощения.

Будь онм все прокляты.

Андрей Пионтковский, kasparov.ru