Как организовать заграничный отдых с детьми? 1 18.07.2019, 14:53

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Важные советы по отдыху на море всей семьей.

Собираясь в долгожданное путешествие в заграничные страны с детьми, подготовьтесь задолго до отъезда. Пролистывая сайты с курортами, учитывайте факторы, с которыми вы можете столкнуться. В этой статье storinka.com.ua собраны важные советы по отдыху на море с детьми на пляжах в Италии.

- Обратите внимание на перелет. Детям может стать скучно или утомительно. Поэтому следует выбирать отдых, куда можно долететь на прямом рейсе. Узнайте цены на билеты (если заказываете за определенный промежуток времени, действуют скидки), детям разных возрастов билеты обойдутся дешевле.

- Климат играет одну из главных ролей на отдыхе с детьми. Температура воздуха и процент влажности должны быть умеренными для устранения сильной акклиматизации, а так же других проблем со здоровьем.

- Качество пляжа и чистота моря. Лучше выбирать отели на первой линии и ближе к пляжу. Пляж может быть как песчаным, так и галечным. Все зависит от ваших предпочтений.

- Предпочтительнее будет, если дорога от аэропорта до отеля не будет занимать много времени.

- Развлечения для детей должны быть разнообразны в независимости от возраста и интересов ребенка. Аквапарки, аниматоры, игры. Возможно, проходят интересные конкурсы или поучительные экскурсии или поездки.

- Заранее поинтересуйтесь об услугах няни. Ведь взрослые тоже хотят весело провести время.

- Узнайте все про кухню. Разнообразие еды различных стран может детям не подойти (например, в Индии любят острую пищу, а при наличии желудочно-кишечных заболеваний она категорически запрещена). Прослеживайте и интересуйтесь ингредиентами, чтоб не испортить путешествие. Если у вас грудной малыш, следует узнать про детское питание.

- Бронируйте номера с детскими кроватками или узнайте про дополнительную кровать. Если же ребенок спит с вами, можете забронировать обычный, для двух человек.

- Не маловажный момент – это медицина. Во многих странах она платная, либо могут отказать гражданам из других стран. Следует выяснить про лечебницы и их расценки.

Тяжело ли в отпуске с детьми за границей? Ответом будет «только в незначительных мелочах». Соблюдая советы, упростите себе проблемы, с которыми можете столкнуться. Выбирая место назначения, согласуйте с детьми – возможно у них есть свои предпочтения в выборе страны, отеля или развлечений. Тогда ваше путешествие обретет счастливые воспоминания на долгие годы.