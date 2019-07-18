Опрос: Украинцы назвали самых любимых и нелюбимых политиков 3 18.07.2019, 17:33

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Какие чувства жители Украины испытывают к политиками и чиновникам?

Лучше всего украинцы относятся к президенту Украины Владимиру Зеленскому, хуже всего - к лидеру партии "Европейская солидарность" и бывшему президенту Петру Порошенко. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии, пишет zn.ua.

Так, согласно больше всего респондентов знают Владимира Зеленского (99,8%), Петра Порошенко (99,6%) и лидера партии ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко (99,2%).

В то же время премьер-министра Украины Владимира Гройсмана знают 96,6% опрошенных, лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 94,8%, лидера партии "Голос", музыканта Святослава Вакарчука – 89,8%, основателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", нардепа Юрия Бойко – 89,5%, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 85,3%, министра внутренних дел Украины Арсена Авакова – 83,6%.

Сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича знает 78% респондентов, мэра Львова, лидера партии "Самопомич" Андрея Садового – 76,6%, одного из лидеров партии "Оппозиционный блок", второй номер в избирательном списке партии на внеочередных выборах в Раду Александра Вилкула – 73,6%.

Меньше всего украинцев знает представителя президента Украины в Верховной Раде Руслана Стефанчука (29,6%).

Что касается позитивного восприятия, то больше всего респондентов позитивно относятся к президенту Зеленскому (72,8% из тех, кто знает его). Также симпатиями пользуются лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков (54,8%), Святослав Вакарчук (25,8%), Юрий Бойко (25,7%), Анатолий Гриценко (24,8%) и Юлия Тимошенко (21,7%). К пятому президенту Украины Порошенко позитивно относятся 10,2% опрошенных.

Меньше всего украинцев с симпатией относятся к мэру Одессы Геннадию Труханову (6,2%) и главе МВД Арсению Авакову (4,8%).

В то же время больше всего украинцев имеют негативные эмоции к Петру Порошенко (75,8%), Арсену Авакову (60,5%), Олегу Ляшко (59,7%), главе "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку (58,6%), мэру Харькова Геннадию Кернесу (57,5%), мэру Одессы Геннадию Труханову (56,6%), Александру Вилкулу (52,7%) и Вадиму Рабиновичу (50,3%).

Опрос проводился методом личного интервью среди 2 тыс. граждан Украины старше 18 лет, проживающих в 125 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме оккупированного Крымв и неподконтрольных территорий Донбасс) по 3-х ступенчатой стохастической выборке Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Отметим, что согласно соцопросу больше всего украинцев ожидают, что новый президент Украины Владимир Зеленский в свои первые 100 дней на посту снизит тарифы на услуги ЖКХ и инициирует снятие неприкосновенности с депутатов, судей и президента.