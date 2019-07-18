В выходные в Беларусь вернется жара 2 18.07.2019, 18:54

В выходные можно будет позагорать на пляже.

В пятницу в Беларуси будет еще прохладно, а в выходные 20 - 21 июля аномально холодный и дождливый июль подарит тепло. Ожидается даже жара до плюс 30 градусов, правда, только по югу страны. Осадки прекратятся, лишь в отдельных районах Брестской области в субботу возможны кратковременные дожди, передает kp.by.

В воскресенье осадки ожидаются по всей западной части республики - из-за атмосферного фронта, который придет из Польши. Прогнозируются грозы.

Из областных центров теплее всего будет в Бресте - до плюс 29 градусов, но с дождями и, возможно, с грозами. В другом южном областном центре, Гомеле, - до плюс 28 градусов и без осадков. В Минске дневная температура воздуха в воскресенье поднимется до плюс 27 градусов, прогнозирует Белгидромет.

А с понедельника по большей части страны снова похолодает до 22 - 24 градусов, осадки и грозы возобновятся.