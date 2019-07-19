Ученые: Глобальное потепление помогло эволюции человека 1 19.07.2019, 7:58

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Древнее население Европы совершило благодаря этому «технический скачок».

Ученые из Гентского университета заявили о том, что территориальность у древних охотников-собирателей, которые жили на территории Европы в условиях изменяющегося климата, могла стать причиной появления новых каменных орудий труда, сообщает zn.ua.

Охотники-собиратели, которые жили в период мезолита (11-6 тысяч лет назад) столкнулись с потеплением климата на 1,5-2 градуса Цельсия. Это привело к изменениям в окружающей среде: повышению уровня моря, усилению засухи, миграции животных и более частым лесным пожарам. В ходе нового исследования ученые изучили древние наконечники стрел и миниатюрные орудия труда (микролиты) для того, чтобы понять, каким образом они трансформировались в условиях меняющегося климата.

Оказалось, что изменение их формы было гораздо более комплексным, чем считалось ранее. При этом, различные формы орудий труда могли параллельно существовать у нескольких групп людей, живших вдоль берега Северного моря. Поскольку уровень Мирового океана повысился, бывшие обитатели бассейна моря вынуждены были переселиться в новые районы, где возросшая конкуренция за ресурсы могла усилить территориальность. Специфическая форма артефактов могла стать отличительным признаком принадлежности к той или иной культуре.

Кроме того, изменение формы микролитов могло быть следствием короткого (один или два столетия), но резкого климатического события. Треугольные микролиты появились в результате похолодания, а через тысячу лет такое же событие стало причиной появления маленьких ножей.