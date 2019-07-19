Камень на камне Денис Лавникевич, «Белгазета»

19.07.2019, 12:43

Белорусский щебень как символ демпинга.

Ввязавшись в торговую войну с Украиной, Россия сперва распахнула свой рынок для белорусских стройматериалов (в данном случае щебня). После этого российские производители просто начали банкротиться. Теперь правительство РФ пытается ограничить поставки из Беларуси, но одновременно возобновляет закупки щебня в Украине.

Краткое изложение этой истории вполне может занять место в учебнике по истории торговых войн если он когданибудь будет написан. Итак: в 2014г. россияне нападают на Украину, забирают Крым и гадят на Донбассе. Закономерный итог разрыв большей части торговых связей. После чего россияне запрещают ввоз большого количества украинских товаров, включая стройматериалы, в т.ч. щебень. Главная идея «поможем собственному производителю».

Ага, помогли... Белорусы тут же подсуетились и завалили рынок РФ своим дешевым щебнем да так, что за следующие четыре года в России обанкротилось не менее 20 карьеров (точнее, привязанных к ним добывающих предприятий) не выдержали демпинга. Прелести этой ситуации добавляет то, что половина «белорусского» щебня на самом деле была реэкспортным украинским благо, логистика способствует: большое количество карьеров, где добывается гранит, сосредоточено на северозападе Украины.

Теперь россияне готовятся ограничить ввоз щебня из Беларуси. Но при этом в самой РФ возник дефицит гранитного щебня высокого качества. Его можно добывать в Карелии, но почемуто никто не хочет затраты очень велики, да и логистика так себе. В результате российскому правительству пришлось снимать санкции с украинских поставщиков щебня высокой прочности.

ГРЯНЕТ ЛИ «ЩЕБНЕВАЯ ВОЙНА»?

В начале июля «Интерфакс» сообщил, что в России планируют резко ограничить поставки строительного щебня из Беларуси. Точнее, на уровне правительства обсуждается вопрос о введении квот предполагается, надавив на РЖД, установить лимит на перевозку щебня в РФ с учетом российских потребностей и выработки продукции в самой Беларуси.

Никто не запрещает белорусским компаниям продавать свой щебень в РФ, просто российским железнодорожникам не позволят возить его свыше определенного объема. Неудивительно, что в РЖД категорически отказываются от комментариев. С одной стороны, патриотизм госкомпании требует поддержать правительственные санкции. С другой железнодорожники потеряют устойчивый источник дохода.

А щебень очень востребованный в строительстве и дорожной отрасли продукт. Это не просто камни, это материал с зернами размером свыше 5 мм, получаемый дроблением горных пород. При этом самый востребованный щебень гранитный. И, скажем, для строительства более важен т.н. «кубический» щебень, тогда как для засыпки железнодорожного полотна плоский, поскольку у него намного выше дренажные свойства.

Пока конкретного решения в Москве не приняли, шестеренки российской бюрократической машины еще крутятся. Как следует из совместного письма Федеральной таможенной службы (ФТС) и прессслужбы Министерства промышленности и торговли РФ, в этих ведомствах уверены, что значительная часть (хотя непонятно, какая именно) поставляемого из Беларуси в Россию строительного щебня (измельченного гранита) на самом деле украинского производства.

ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ С УКРАИНЫ

Для россиян это равнозначно оскорблению. Дело в том, что до 2014г. значительную долю (около 90%) в обеспечении самого емкого строительного рынка России Москвы и Московской области составляли поставки дешевого щебня из Украины. Потом сотрудничество прервала агрессия России. В 2015г. российские власти ввели лицензирование для многих видов украинской продукции (в т.ч. строительного щебня). Тогда россияне заявили, что именно у щебня из Украины «низкие качественные характеристики». Лицензии на ввоз щебня из Украины так никому и не выдали, что по факту означало запрет на тамошний щебень.

Как результат, поставки нерудной продукции (в эту группу входит не только щебень, но и ряд других стройматериалов просто статистикой они учитываются совместно) из Украины сократились с 20,2 млн т в 2014г. до 1,9 млн т в 2018м.

Однако вскоре россияне обнаружили, что у них самих добывать щебень нужного качества не получается. У строителей наибольшим спросом пользуется гранитный щебень прочностью М1200, реже используется высокопрочный гранитный щебень или базальтовый щебень с маркой прочности М14001600. В основном в производстве тяжелых высокопрочных бетонов, в несущих мостовых конструкциях, фундаментах. Но в РФ такой щебень когдато добывали только на Колыме и в Карелии, а в 90х карьеры забросили невыгодно; дешевый и качественный щебень шел из Украины.

В результате собственных производителей высококачественного щебня в России теперь очень мало. Поэтому в декабре 2018г., в очередной раз подтверждая санкции на украинские товары, Россия в позиции «галька, гравий, щебень» сделала исключение для твердых пород щебня. Подтверждения соответствия ввозимой продукции выдает Минпромторг РФ, и за пять месяцев 2019г. их было выдано на 1,7 млн т украинского щебня.

БЕЛОРУССКИЙ ПРОДУКТ

Но тогда, в 201415гг., белорусские производители щебня быстро поняли, что у них есть хорошая возможность заработать на конфликте между Москвой и Киевом. Они буквально засыпали Россию дешевым щебнем. Если в 2014г. белорусский экспорт гальки, гравия и щебня составлял 2,7 млн т, то в 2016м он подскочил до 7,4 млн т, в 2017м до 9,1 млн т почти на $70 млн (и остался на том же уровне в 2018м).

Для справки: в Беларуси щебень производят предприятия «Гранит», «Доломит», Глушкевичский щебзавод, «Нерудпром» и еще несколько компаний разной формы собственности. Продает же их продукцию ряд частных торговых компаний. И вот теперь в России сообразили, что эта схема им неподконтрольна и через территорию Беларуси к ним реэкспортируют украинский щебень.

Действительно, в 2015г. в Беларусь из Украины было завезено 1,358 млн тонн этого сырья (на $8,2 млн), а в 2016м 3,5 млн т. Именно в этот период Беларусь резко увеличила экспорт щебня в Россию. Дальше больше: в 2017г. Беларусь импортировала из Украины 5,7 млн т нерудных материалов на $30,8 млн, в 2018м 5,3 млн тонн на $20,6 млн.

Впрочем, белорусские участники рынка щебня, с которыми довелось общаться автору этих строк, говорят, что все выглядит немного иначе. А именно: белорусские добывающие компании продают весь свой щебень в Россию. Зато на нужды белорусских строительных организаций идет как раз более дешевый щебень из Украины. И всем выгодно!

Но в России это все равно воспринимают как проблему. Дело в том, что местные производители конкурировать с белорусами не смогли только в 2016м в РФ закрылось шесть карьеров, за последние несколько лет около двух десятков.

Чтобы «решить вопрос», ФТС предлагает установить для белорусских поставщиков квоту с учетом российских потребностей и выработки продукции в самой Беларуси. Предложение о квотировании поступило от ФТС «как одна из возможных мер минимизации перемещения на территорию России украинского щебня под видом белорусского».

Минпромторг РФ в своих логических построениях исходит из того, что два основных гранитных карьера, которые работают в Беларуси, пользуются только железнодорожными станциями Ситница и Житковичи. Отсюда и предложение согласовывать заявки на перевозку щебня исключительно с этих станций. Однако поставки через другие станции Пхов, Березина, Степянка, Придвинская, Горынь, Круговец пока продолжаются, говорится в докладе, который российский Минпромторг, исполняя поручение вицепремьера РФ Дмитрия Козака, подготовил и разослал в ведомства.

В документе, с которым ознакомился источник «Интерфакса» в одном из ведомств, говорится о предложении ФТС установить для российских железнодорожников квоту на перевозку щебня из Беларуси в РФ. Для обсуждения этой идеи Минпромторг предложил созвать совещание с участием представителей ФТС и РЖД. Т.е реализацию санкций против белорусских поставщиков возложат на непосредственного выгодополучателя торговли щебнем железнодорожников. Новое слово в практике торговых войн.

Напоследок примечательный момент. Сами россияне для строительства Крымского моста закупали качественный щебень у украинских производителей по «серым» схемам. Как результат, в конце 2018г. СБУ возбудила уголовное дело в отношении руководства Гниванского карьера (Винницкая область) по ч. 3 ст. 1102 УК за поддержку оккупационной администрации России в Крыму. По данным СБУ, щебень производства именно этого предприятия поставлялся на стройку в Крым. Впрочем, нет никаких подтверждений того, что эти поставки шли именно через Беларусь.

Денис Лавникевич, «Белгазета»