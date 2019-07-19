США расширили санкции в отношении Венесуэлы 19.07.2019, 21:24

США вводят новые санкции в отношении должностных лиц Венесуэлы, виновных в нарушении прав человека.

Власти США ужесточили санкции против Венесуэлы. В черный список попали четыре офицера из Главного управления военной контрразведки этой страны. Об этом говорится в заявлении на сайте министерства финансов США в пятницу, 19 июля.

"Соединенные Штаты будут и впредь привлекать к ответственности лиц, причастных к использованию бывшим режимом Мадуро запугивания и репрессий, чтобы преследовать и заставить замолчать политических оппонентов, ни в чем не повинных граждан, а также военных", – приводятся в пресс-релизе Минфина слова главы ведомства Стивена Мнучина.

В числе внесенных в санкционные списки генерал Бланко Марреро, полковники Франко Куинтеро и Гуэрреро Михарес, а также майор Гранко Артеага.

Ранее в пятницу вице-президент США Майкл Пенс заявлял, что США вводят новые санкции в отношении должностных лиц Венесуэлы, которых считают виновными в нарушении прав человека.