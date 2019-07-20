Невзоров: Все то же самое можно создать без концлагерей 11 20.07.2019, 11:02

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Известный публицист ответил сторонникам Сталина.

– Пришел вопрос от беззащитных людей, которые говорят: «Когда сторонники Сталина, сталинизма и ГУЛАГа говорят: «Да, были лагеря, да, там жрали солидол, дохли, но зато какую страну построили, зато какая мощь была индустриальная», – вот что им отвечать?» – спрашивают меня, – рассказывает Александр Невзоров на Эхе Москвы. – Слушайте, ребята, тут вопрос настолько простой и ответ настолько простой и настолько убийственный для любого сталиниста.

Помилуйте, но есть же еще такая страна как США. Выяснилось, что всё то же самое – эту индустриальную мощь, эти полеты в космос, это автомобилестроение можно, оказывается, создать и без концлагерей, без груд мороженных трупов…