«Баста»: Все достижения русского мира - нищета и война 8 Андрусь Войнич

20.07.2019, 12:25

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Не надо им больницы, дороги, детские сады.

В этом плакате прекрасно все, в нем - целый мир. Русский мир. Замученный серый человек, трудяга, на котором висит одежда, лицо измождено работой, и он несчастен.

А в руках у него - бомба, вокруг - оружие.

Все достижения русского мира - нищета и война.

Не надо им больницы, дороги, детские сады. Они не принесут в наш дом ничего, кроме горя, крови и слёз.

Некоторые белорусы считают, что мы с Россией - братья, что без них мы - ничто. Они мечтают жить в русском мире, не зная, что это такое. Говорят о русской культуре, только не уточняют, когда и благодаря кому она сформировалась. Вспоминают о русской науке, забыв, кто ее создавал и развивал. Гордятся русской промышленностью, скромно умалчивая об украденных на Западе станках. Ностальгируют по колбасе с мороженным из СССР, которые были созданы по привезенным Микояном из США технологиям.

Ребята, чтобы быть сверхдержавой, надо вести себя как сверхдержава.

А пока что в богатой нефтью и газом России дарят старикам дрова, собирают по СМС деньги на лечение онкобольных детей, давят бульдозерами продукты в то время, когда людям нечего есть, вместо больниц и школ строят храмы и памятники Сталину. Проводят крестные ходы против интернета и запрещают Телеграм.

Мы не знаем точно, о чем говорили Путин и Лукашенко в монастырских стенах Валаама. Раз ничего не сообщают - значит ничего хорошего эти переговоры не сулят ни нам, ни Беларуси. Вопрос ведь только в цене. Той, которую предложат припертому к стенке неделекому парню из шкловского колхоза его московские хозяева. И той, которую придется платить всем нам. Которую платят друзья России: жители Донбасса и Крыма, Северной Кореи и Венесуэлы, Абхазии и Приднестровья - все, кто купился на удочку "русского мира".

Андрусь Войнич, телеграм-канал Баста