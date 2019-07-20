Роковой маневр: Лукашенко лишился российских льгот 72 20.07.2019, 10:11

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Россия не будет платить Беларуси компенсацию за налоговый маневр в нефтянке.

В российском МИДе заявили, что Москва не собирается компенсировать Минску последствия налогового маневра в нефтяной отрасли. Менять собственную систему налогоообложения — суверенное право страны, и требовать за это деньги некорректно, уверены в дипведомстве. За «грязную» нефть в «Дружбе» РФ тоже не спешит платить. Отчаянные попытки поднять тарифы на прокачку российского топлива также не увенчались успехом. Почему российская нефтянка перестает быть донором белорусской экономики и на что остается рассчитывать Минску — в материале «Газеты.Ru».

Российская сторона дала понять Беларуси, что не собирается компенсировать Минску выпадающие доходы от завершения налогового маневра в нефтяной отрасли, из-за которого белорусские власти лишатся возможности покупать нефть на льготных условиях.

Позицию Москвы обозначил замглавы МИД РФ Григорий Карасин. В интервью РИА «Новости» он заявил, что «налоговый маневр — это суверенное право России, поэтому едва ли корректно говорить о какой бы то ни было «компенсации». По словам замминистра, речь может идти лишь «о возможном содействии Беларуси в смягчении последствий проводимого в России «налогового маневра».

«Данный вопрос – в проработке, он будет решен комплексно. В этой связи давать какие-либо оценки сейчас преждевременно», — добавил дипломат. Впрочем, из сказанного и так понятно: компенсировать убытки Минску в обязательном порядке никто не собирается, если Москва и пойдет на какие-либо уступки, то исключительно в качестве жеста доброй воли.

Баталии и маневры

Налоговый маневр в нефтяной отрасли России долгое время был предметом ожесточенных дискуссий на всех уровнях — очень много интересантов у этой сложной темы, очень много политических и экономических линий сходятся в одной точке, очень долго Минфин и Минэнерго шли к сближению позиций и выбирали оптимальный для всех вариант.

В итоге был принят следующий сценарий: в течение шести лет поэтапно будут снижаться экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты — с 30% до нуля от цены нефти. Одновременно пропорционально будет повышаться налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Дополнительные доходы от НДПИ в результате налогового маневра принесут бюджету порядка 10,8 трлн рублей, поскольку они полностью идут в госказну. При этом будет введен ряд механизмов для поддержки и стимулирования нефтепереработки в стране. На момент принятия профильных поправок в законы они оценивались в 3,4 трлн руб. То есть бюджет по факту останется в плюсе.

В результате нефтяной реформы экспортировать нефть и нефтепродукты станет выгоднее. Потери компаний от увеличения налога на добычу полезных ископаемых правительство РФ компенсирует льготами — компромисс найден. Но лишь внутри страны.

Минск почувствовал себя чужим на этом празднике и ожидаемо обиделся: ранее Беларусь могла получать российскую нефть беспошлинно, а теперь вместо пошлины будет повышенный НДПИ, то есть льготы уйдут и цена на сырье для республики вырастет за счет налоговой нагрузки.

Беларусь из-за таможенных льгот сегодня приобретает российскую нефть по цене около 75% от мировой, что создает выгодные условия для белорусских НПЗ, а по факту белорусский бюджет получает ту прибыль, которую из-за льгот недополучает российский.

Кроме того, в Беларусь идет часть российских нефтепродуктов, которые будут поддерживаться за счет «отрицательного акциза» из бюджета РФ. У страны возможности провернуть аналогичный маневр нет, поэтому в Минске опасаются, что из-за этого российские нефтепродукты будут вытеснять белорусские с собственного рынка.

В августе 2018 года замминистра финансов Беларуси Дмитрий Кийко заявил, что Минск будет требовать от Москвы компенсации выпадающих доходов. По его словам, только за 2019 год эта сумма составит около $300 млн. Александр Лукашенко подсчитал, что за шесть лет бюджет республики недополучит $11 млрд.

В Москве и раньше скептически оценивали вероятность компенсаций Минску, отмечая, что говорить об этом можно только при продвижении в вопросе интеграции экономик двух стран. Однако интеграция забуксовала, и участившиеся переговоры между странами пока к ощутимым результатам не привели. В Минске как-то высказывали опасения по поводу своего суверенитета. Теперь о суверенном праве на налоговый маневр открыто говорят и в Москве.

Казалось бы, козырь Беларуси подкинула судьба в лице загрязненной хлорорганическими соединениями нефти в трубопроводе «Дружба». В апреле такая нефть из России попала на белорусские НПЗ и в экспортную трубу. Лукашенко заявил о том, что убытков его страна понесла на сотни миллионов долларов, и призывал свое правительство активнее требовать компенсации с России в лице «Транснефти».

«Не надо орать, наступать и прочее, но свои интересы надо блюсти. Но ползать на коленях не надо. Надо садиться и по-деловому решать», — заявил Лукашенко в начале июня.

Однако в России не спешат отсчитывать банкноты: в Минэнерго уже отмечали, что «Транснефть» компенсирует всем пострадавшим убытки, но только если они смогут обосновать свои претензии. Что до недополученной прибыли, то тут вообще рано подводить итоги — в оставшееся до конца отчетного периода время и НПЗ, и транзитеры смогут нагнать объемы поставок.

Власти Беларуси попытались сделать ход конем: инициировали повышение платы для России за транзит по «Дружбе» через свою территорию — с 1 августа на 21,7%. Соответствующее письмо ОАО «Гомельтранснефть Дружба» направило в «Транснефть», правда, сообщило об этом посредством СМИ.

«Во втором квартале 2019 года для ОАО «Гомельтранснефть Дружба» наступили непредвиденные и неконтролируемые обстоятельства, связанные со значительным отклонением от заявленных ранее ПАО «Транснефть» объемов транспортировки нефти по белорусскому участку, которые оказали существенное влияние на показатели производственно-финансовой деятельности «Гомельтранснефть Дружба» в текущем году», — процитировал письмо «Интерфакс». Впрочем, в России довольно быстро заявили, что оснований пересматривать тариф вне ранее оговоренных сроков нет.

В «Транснефти» не видят поводов повышать тариф, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.

«Есть установленный порядок рассмотрений обращений по пересмотру тарифов в плановом порядке. Комментировать какие-то основания для изменения тарифов вне этих процедур нет оснований», — заявили в ФАС.

«Они пытаются вернуться за стол переговоров по поводу компенсации за налоговый маневр и цен на газ с 1 января 2020 года. Вот это им нужно», — констатировал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Вопрос с тарифом на газ для соседей тоже не решен: в новом году цены могут подскочить с согласованных на 2019 год $127 до $150-160 за 1 тыс. кубометров.

Пряники кончились

Эксперты убеждены, что несмотря на жесткую риторику, которая в последнее время исходит от Москвы, Минск не останется совсем уж проигравшей стороной в этой битве.

Вопрос с налоговым маневром в итоге будет решён, хотя он довольно сложный, но тем не менее какой-то компромисс в итоге должен быть найден, полагает начальник отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарек Авакян.

«Российская сторона просто устала применять пряник в отношениях с Беларусью и начала понемногу пользоваться кнутом.

И я бы не стал совмещать вопрос компенсации по налоговому маневру с инцидентом с «Дружбой» — все-таки в первом случае речь идет о межгосударственных отношениях, а во втором — о коммерческих», — добавляет эксперт.

«Беларусь по-прежнему остается нашим приграничным соседом, и риторика Путина заключается в том, что нужно дружить, особенно с соседями, но в разумных пределах, могут быть рассмотрены дополнительные возможности взаимовыгодного сотрудничества в качестве альтернативы нефтяных доходов», — отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Что касается компенсации за грязную нефть в «Дружбе», то она рассчитывается исключительно из технических соображений и вряд ли может включать в себя дивиденды за политическую позицию, заключает эксперт.