В Тель-Авиве мужчина пытался напасть на кортеж Нетаньяху 2.05.2024, 20:07

Нападавшего задержали.

Израильские полицейские сегодня, 2 мая, задержали 58-летнего мужчину, который пытался напасть на кортеж премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Об этом сообщает ynet.

Как пишет издание, 58-летний мужчина ехал на автомобиле параллельно кортежу Нетаньяху. Он махал руками и кричал, пытаясь приблизиться ближе к кортежу. Его остановили охранники премьера и находившиеся там полицейские.

Теперь мужчину подозревают в попытке нападения на кортеж Нетаньяху. Его уже доставили в полицейский участок.

Отметим, что это не первая попытка напасть на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В частности, в 2018 году служба безопасности страны задержала террористов, которые готовили покушение на главу израильского правительства.

Помимо Нетаньяху, злоумышленники также хотели напасть на тогда еще мэра Иерусалима Нира Барката (сейчас он министр экономики и промышленности Израиля), а также на посольство США в Израиле.