Майор ВСУ: У России есть планы нового вторжения в Украину с территории Беларуси 5 2.05.2024, 21:06

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Тарас Березовец

Ситуация на границе с Беларусью продолжает оставаться напряженной.

Планы нового захода в Украину с территории белорусских областей в штабе противника есть. Об этом в интервью «Белсату» заявил украинский политолог, майор Вооруженных сил Украины Тарас Березовец.

– Я не буду комментировать ситуацию с наличием подразделений и необходимостью их перебрасывания. Это секретная информация. Если говорить в общих чертах, ситуация на границе с Беларусью продолжает оставаться напряженной. Противник не оставляет планов нового вторжения с территории Беларуси. Мы это знаем.

Планы нового захода в Украину с территории белорусских областей в штабе противника есть. На этот раз речь может идти не только о подразделениях армии РФ, но и Вооруженных сил РБ. Это абсолютно реальная ситуация.

Противник и его диверсионные группы активно пытается разминировать поля. Они пытаются проникать на нашу территорию, снимать мины. Активно работает их шпионская сеть. Мы видим сообщения о задержании агентов. Противник крайне активно себя ведет: запускает дроны, работает со своей агентурной сетью, проводит информационно-психологические спецоперации, как недавно это сделал глава КГБ Беларуси, напрямую угрожая нанесение удара по больнице в Киеве. Больница находится на Оболони, это в стороне Беларуси, [такая угроза] является военным преступлением.

– Как приняли угрозу Тертеля в Киеве? Он заявил, что «террористы прячутся за детьми в больнице и мы с ними расправимся по законам военного времени». Это звучало как угроза. Власти Киева эвакуировали больницу.

– Они должны были это сделать, если звучит прямая угроза в отношении лечебного заведения на улице Богатырской. Там нет военных, только дети. Когда есть угроза детской больнице… а мы помним удары по роддому в Мариуполе, по больнице в Днепре, в Николаеве и Херсоне, мы понимаем, что имеем дело с военными преступниками. Поэтому большинство людей требует эффективных мер возмездия в отношении военных преступников. Многие люди задаются вопросом, почему Украина не бьет по территории Беларуси. Тем более, что вся экономика Беларуси сконцентрирована на юге в 100-километровой фронтовой полосе. Если бы украинские дроны, которые летят несколько тысяч километров, прилетели в Беларусь, Лукашенко остался бы ни с чем.

– Мозырский НПЗ – один из двух НПЗ, который поставляет в Россию топливо, особенно на фоне уничтожения украинцами части российских НПЗ, – находится на расстоянии 35 км от границы с Украиной.

– Это позволяет поразить его даже средствами РСЗО. Я думаю, ответ в том, что Лукашенко, вероятнее всего, прекрасно осознает, что в случае прямых новых действий, если любая ракета или группа военнослужащих зайдет с территории Беларуси, его экономика будет уничтожена. Как и будет нанесен сокрушительный удар по местам дислокации Вооруженных сил РБ. Скорее всего, этот удар не наносится, потому что Лукашенко наверняка передал какие-то заверения, что с территории Беларуси ничего грозить не будет. Он понимает, что его ждет, если он поступит иначе.

Но мы имеем дело с военным преступником, марионеткой Кремля, которому верить нельзя, поэтому Украина будет охранять границу и готовиться к любому сценарию.

В том числе вторжению с территории Беларуси. Там будут находиться подразделения Вооруженных сил Украины, потому что из Беларуси может быть нанесен новый удар по нашим мирным городам.