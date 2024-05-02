Украинские спецназовцы поразили третий российский ЗРК «Бук» за неделю 2.05.2024, 19:53

Видеофакт.

Операторы одного из подразделений Сил специальных операций поразили вражеский зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» на Сумском направлении.

Об этом сообщает телеграм-канал ССО Вооруженных сил Украины.

«По целям операторы ССО нанесли огневое поражение ударными дронами. Оккупанты тщетно пытались потушить огонь и спасти технику», - добавили в заметке.

В результате поражения была уничтожена пуско-зарядная установка с шестью ракетами. Огневая установка комплекса «Бук-М1» была повреждена.