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Украинские спецназовцы поразили третий российский ЗРК «Бук» за неделю

  • 2.05.2024, 19:53
Украинские спецназовцы поразили третий российский ЗРК «Бук» за неделю

Видеофакт.

Операторы одного из подразделений Сил специальных операций поразили вражеский зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» на Сумском направлении.

Об этом сообщает телеграм-канал ССО Вооруженных сил Украины.

«По целям операторы ССО нанесли огневое поражение ударными дронами. Оккупанты тщетно пытались потушить огонь и спасти технику», - добавили в заметке.

В результате поражения была уничтожена пуско-зарядная установка с шестью ракетами. Огневая установка комплекса «Бук-М1» была повреждена.

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