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Сколько куличей можно съесть на Пасху

  • 2.05.2024, 20:01
Сколько куличей можно съесть на Пасху

Ответ врача.

Количество съеденного за праздничным столом должно соответствовать вашим физическим возможностям, особенно после соблюдения поста. Для каждого своя норма – разбираемся какая.

С точки зрения физиологии соблюдение поста, в том числе в преддверии Пасхи, меняет работу пищеварительной системы, поэтому выход из него должен быть постепенным, рассказала врач-диетолог, к.м.н. Оксана Михалева, пишет Газета.Ru.

Изобилие продуктов после строгих ограничений может привести к проблемам с ЖКТ.

Поскольку кулич – высококалорийный продукт, в нем много жира и легкоусвояемых углеводов. Людям, страдающим диабетом, атеросклерозом, имеющим избыточный вес, врач рекомендует съесть не более одного кусочка сладости (100–150 г). Если у человека нет проблем со здоровьем, можно позволить себе порцию побольше – до 300 г.

«Традиционно куличами угощали соседей, родных, друзей и делились этим вкусным продуктом, поэтому каждому доставалось лишь по кусочку, и это правильно», – подчеркнула специалист.

Домашний кулич, испеченный из натуральных продуктов, будет хорошим блюдом после пищевых ограничений. Он богат сложными и простыми углеводами для восполнения энергии.

А начинка из сухофруктов, цукатов и орехов содержит витамины, минералы, омега-3 кислоты, цинк, селен, кальций.

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