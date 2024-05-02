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В Костюковичах 12-летний велосипедист заехал под грузовик

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  • 2.05.2024, 21:15
  • 1,822
В Костюковичах 12-летний велосипедист заехал под грузовик

Подросток погиб.

В Костюковичах под колесами МАЗа погиб 12-летний школьник, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

ДТП произошло 2 мая около 16.30 на улице Ленинской. По предварительной версии, школьник «потерял контроль» над управлением велосипеда и заехал под грузовик, который поворачивал налево.

В результате ДТП мальчик получил тяжелые травмы. Несмотря на усилия врачей, он скончался в машине скорой помощи.

Костюковичским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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