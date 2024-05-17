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Показательная атака дронов по Туапсе: в чем уникальность ударов

  • 17.05.2024, 14:13
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Показательная атака дронов по Туапсе: в чем уникальность ударов

Россияне пытались отбиться выстрелами из ружья.

Сегодня ГУР совместно с СБУ нанесли ряд ударов дронами по стратегическим объектам в РФ. Аналитики утверждают, что удар по НПЗ в Туапсе был показательным и указывает на отсутствие ПВО у оккупантов.

Об этом сообщает Defence Express.

Как сообщалось ранее, украинские спецслужбы нанесли удары по ряду объектов в России. В частности, беспилотниками «Февраль» был повторно поражен нефтеперерабатывающий завод в Туапсе.

Как отмечают аналитики, на видео с места событий можно услышать, как атаку дронов по этому важному объекту с паспортным объемом переработки в 9 млн тонн нефти в год (занимает 12 место по мощности в РФ), пытаются отбить из ружья, чьи единичные выстрелы можно услышать.

«То есть этот объект, а вместе с ним и город вообще не прикрыт средствами ПВО», - говорится в сообщении.

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Аналогичная ситуация сложилась и в других регионах РФ, в том числе в Новороссийске.

«На части видео из Новороссийска также не замечена работа систем ПВО и дроны спокойно поражают свои цели. Лишь на нескольких слышно и видно, как эти дроны безрезультатно пытаются сбить с пулеметов и другого стрелкового вооружения», - отмечают аналитики.

Также речь идет и Севастополе с его портом, который является базой Черноморского флота РФ, который должен быть прикрыт мощными средствами противовоздушной обороны.

«Но все что есть - это стрелковое вооружение, прямо говорящее об общей пустоте в средствах ПВО в тыловых районах РФ», - говорится в сообщении.

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